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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1495149614971498

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:55

  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


В Парк стоуне, у бывшего московского моста, на некоторых окнах по 4(!) кондера. А в некоторых квартирах окна открыты. Хорошо когда каждый сам может решить чем ему дышать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:02

  vano80 написав:
  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


В Парк стоуне, у бывшего московского моста, на некоторых окнах по 4(!) кондера. А в некоторых квартирах окна открыты. Хорошо когда каждый сам может решить чем ему дышать.

Согласен. Но есть один момент - Парк стоун находится прямо над дорогой, а этот Виктори отделяет от дороги дом и двор. Разумеется, это не кардинально меняет ситуацию, но на этажах выше 10го не думаю, что будет ощущаться сильный дискомфорт. Опять же, делаю вывод по опыту работы над площадью победы (в тч коллеги никогда не жаловались на запах или шум).
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:12

  Любопытный написав:Виктори отделяет от дороги дом и двор. Разумеется, это не кардинально меняет ситуацию, но на этажах выше 10го не думаю, что будет ощущаться сильный дискомфорт. Опять же, делаю вывод по опыту работы над площадью победы (в тч коллеги никогда не жаловались на запах или шум).

Работать в офисе и спать там - это две большие разницы.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:26

Че вы прицепились, хочет на пр.Победы- пусть покупает. Я жил с видом на трамвай в 20ти метрах, привыкаешь за месяц, и перестаешь обращать внимание, если не перестаешь- пора идти к неврологу, а не квартиры выбирать.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:53

  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


Вибір вікторі не зрозумілий. Краще трьоха в манхетені від кгс.

Реально ОФІГЕННА.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

буча с дрона
симпатичненько
https://youtu.be/qzY8ll8G1RU
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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