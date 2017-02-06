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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14961497149814991500>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:55

  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


В Парк стоуне, у бывшего московского моста, на некоторых окнах по 4(!) кондера. А в некоторых квартирах окна открыты. Хорошо когда каждый сам может решить чем ему дышать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:02

  vano80 написав:
  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


В Парк стоуне, у бывшего московского моста, на некоторых окнах по 4(!) кондера. А в некоторых квартирах окна открыты. Хорошо когда каждый сам может решить чем ему дышать.

Согласен. Но есть один момент - Парк стоун находится прямо над дорогой, а этот Виктори отделяет от дороги дом и двор. Разумеется, это не кардинально меняет ситуацию, но на этажах выше 10го не думаю, что будет ощущаться сильный дискомфорт. Опять же, делаю вывод по опыту работы над площадью победы (в тч коллеги никогда не жаловались на запах или шум).
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:12

  Любопытный написав:Виктори отделяет от дороги дом и двор. Разумеется, это не кардинально меняет ситуацию, но на этажах выше 10го не думаю, что будет ощущаться сильный дискомфорт. Опять же, делаю вывод по опыту работы над площадью победы (в тч коллеги никогда не жаловались на запах или шум).

Работать в офисе и спать там - это две большие разницы.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:26

Че вы прицепились, хочет на пр.Победы- пусть покупает. Я жил с видом на трамвай в 20ти метрах, привыкаешь за месяц, и перестаешь обращать внимание, если не перестаешь- пора идти к неврологу, а не квартиры выбирать.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:53

  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


Вибір вікторі не зрозумілий. Краще трьоха в манхетені від кгс.

Реально ОФІГЕННА.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

буча с дрона
симпатичненько
https://youtu.be/qzY8ll8G1RU
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прилетел с Египта.
Так что кто-то может резюме по форуму выложить за две недели ?
Посмотрел всяких BBC CNN Deutsche Welle France today и т.д.
Ощущение что Украину слили и забыли, все хвалят в унисон рашку с ее чемпионатом.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:07

Хомякоид
резюмирую: везде падёж, а нужон внедрёж, да-ду-да-ду-да, и это главное
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:11

  Первый написав:
  Любопытный написав:
  Serg-ik написав:Любопытный из-за проспекта...

Работаю более года возле площади победы (в самом начале бульвара Шевченко) никакого запаха не чувствуется. Высота - 11й этаж.


Вибір вікторі не зрозумілий. Краще трьоха в манхетені від кгс.

Реально ОФІГЕННА.


есть несколько факторов:
1. Срок сдачи
2. Цена
3. Наличие двора рядом
4. Удаленность к ЖД + на много ближе к проспектам с двух сторон и ул Борщаговской

КГС по всем пунктам уступает.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Можна немного зрады? Правда, непроверенной.
Законопроект №6027-д.
«Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не «имеют право») вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет.
Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю.
"Ипотечная оговорка" о порядке урегулирования спора в случае возникновения такового, теперь является правоустанавливающим документом на недвижимость. И кредитор просто идёт к нотариусу и переоформляет право собственности на залог на себя. Без судов и разбирательств. И плевать на защиту Конституцией неприкосновенности жилья и слова в ней "запрещено иначе нежели по решению суда".

Это таки правда или зрадонька? Просто нет возможности с работы почитать досконально шо там приняли.
vano80
 
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