Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46

kingkongovets написав: дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробности

то шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых

дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробностито шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых

kingkongovets написав: "рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает,

"рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает,

kingkongovets написав: а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерска

вложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерскавложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком

Давайте цепляться за цифры - Вы практик и я готов с Вами поспорить. Я дилетант в данном вопросе, но интересно докопаться до истины.1)Здесь видно падение с 2008 года и если Вы с этим не согласны, то теперь уже это Ваши личные подробности.2) Вы купили готовую недвижимость в 2015 или на стадии строительства? Если готовое, то озвучьте в цифрах что значит ``стоит гораздо дороже``. Если на стадии строительства, то не путайте тёплое с мягким. Вы получили премию за риск. Вы также могли вложиться св стартап или в бизнес и на выходе получить ещё больше. Это друга история...3) Аренда 25% от какой стоимости? От сегодняшней стоимости объекта или от цены которую Вы заплатили на стадии строительства?Я непосвещённый, но игнорировать факты- не уважать реальностьКонечно я высказываю свое, обывательское мнение. Повторю, что не покупаю под аренду, т.к.1) Не вижу в этом сейчас смысла2) У меня другая профессия3) Cлабая стрессоустойчивость, как Вы заметили уже. Я бы не смог смотреть, как мои деньги обесцениваются со стоимостью квартиры, арендаторы убивают мебель и технику, а денег с аренды не хватит чтобы это все покрыть. И ещё на это надо тратить свое время и периодически решать вопросы с поиском новых квартирантов и т.п.Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.P.S. ``на свою тощую котлетку`` - это речь идёт о деньгах? Не переходите на сленг малолеток, которые пытаясь поднять свою крутизну так пренебрежительно выражают свое отношение к деньгам. Мы же с Вами взрослые люди и знаем как зарабатывать деньги, наверняка их (деньги) уважаем т.к. они предоставляют массу возможностей и помогают решать различные вопросы в жизни. В конце концов - это эквивалент нашего труда и если Вы работаете за котлеты, кирпичи и пр. хрень, но я предпочитаю деньги.