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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1497149814991500>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:45

  Любопытный написав:
  Первый написав:
Вибір вікторі не зрозумілий. Краще трьоха в манхетені від кгс.

Реально ОФІГЕННА.


есть несколько факторов:
1. Срок сдачи
2. Цена
3. Наличие двора рядом
4. Удаленность к ЖД + на много ближе к проспектам с двух сторон и ул Борщаговской

КГС по всем пунктам уступает.


Посмотрел цену на кгс.. 31 кгрн в трехе при100% олплате. Таки дорого и плюс 20% за 4 месяца... однако...
А виктори на 30+ етаже по чем?

Двор. В виктори? Зачем?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46

  kingkongovets написав:дело в том, шо если не цепляться за цифру 5 (или 10), то вся ваша теория терпит крушение, а то во шо вы верите или нет - ваши личные подробности
то шо я купил в 15м уже стоит гораздо дороже, а если считать рентабельность аренды так как ее любят считать влад и трибека - дает более 25% годовых

Давайте цепляться за цифры - Вы практик и я готов с Вами поспорить. Я дилетант в данном вопросе, но интересно докопаться до истины.
1) http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html Здесь видно падение с 2008 года и если Вы с этим не согласны, то теперь уже это Ваши личные подробности.
2) Вы купили готовую недвижимость в 2015 или на стадии строительства? Если готовое, то озвучьте в цифрах что значит ``стоит гораздо дороже``. Если на стадии строительства, то не путайте тёплое с мягким. Вы получили премию за риск. Вы также могли вложиться св стартап или в бизнес и на выходе получить ещё больше. Это друга история...
3) Аренда 25% от какой стоимости? От сегодняшней стоимости объекта или от цены которую Вы заплатили на стадии строительства?
  kingkongovets написав:"рынок падает уже 10 лет" - примитивный штамп, нижняя точка этого цикла была в 15ом, далее пошел рост, он не взрывной, поэтому не так заметен для непосвященных и случайных людей, но тот кто в теме со мной согласится - я имею в виду тех кто реально покупает и сдает,

Я непосвещённый, но игнорировать факты http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html - не уважать реальность
  kingkongovets написав:а не спамит на форумах, возомнив себя экспертом, или мантрит о том шо все летит в пропасть, надеясь под этот шумок накупить на свою тощую котлетку пол печерска
вложение в недвигу под аренду - инвестиция в долгую, если у вас нет понимания этого и слабая стрессоустойчивость, если вы начинаете ломиться ее продавать как только увидите нисходящий тренд - забудьте о недвиге, это не ваше, ярчайший пример - франт, повредившийся умом после того как его "личный пенсионный фонд" потерял на моменте в цене и был им слит на панике с убытком

Конечно я высказываю свое, обывательское мнение. Повторю, что не покупаю под аренду, т.к.
1) Не вижу в этом сейчас смысла
2) У меня другая профессия
3) Cлабая стрессоустойчивость, как Вы заметили уже. Я бы не смог смотреть, как мои деньги обесцениваются со стоимостью квартиры, арендаторы убивают мебель и технику, а денег с аренды не хватит чтобы это все покрыть. И ещё на это надо тратить свое время и периодически решать вопросы с поиском новых квартирантов и т.п.
Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.

P.S. ``на свою тощую котлетку`` - это речь идёт о деньгах? Не переходите на сленг малолеток, которые пытаясь поднять свою крутизну так пренебрежительно выражают свое отношение к деньгам. Мы же с Вами взрослые люди и знаем как зарабатывать деньги, наверняка их (деньги) уважаем т.к. они предоставляют массу возможностей и помогают решать различные вопросы в жизни. В конце концов - это эквивалент нашего труда и если Вы работаете за котлеты, кирпичи и пр. хрень, но я предпочитаю деньги.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:51

  vladimir07 написав:
  Richi написав:Не цепляйтесь за цифру. Рынок падает уже 10 лет. Суть в том, что выходить надо было (если это бизнес), как только нарисовалось устойчивое падение. Речь в целом о положении дел и психологии. Я не верю в подорожание. Цены упали уже очень сильно и меня так же удивляет такое падение, но мы же все живем в этой стране и понимаем почему так происходит. Потому, что мы все меньше хотим жить в этой стране и все больше ценим свой труд и деньги, как эквивалент нашего труда. Потому, что у многих появился выбор, как и где жить и поменялось отношение к недвижимости.


Вы находили на Троещине реальные 2-к квартиры с ремонтом и мебелью, которые продавцы были готовы отдать за 31-33к долл. как это говорилось в мае ?
Почему не купили, ждете еще снижения или что-то не устраивало в самих найденных (если они были) вариантах ?

На реальные просмотры ездил смотреть только трёшки серии Т или КТ, несколько 96 серий. 2-ки встречались только по объявлениям, но пока они меня не интересуют т.к. разница между 2 и 3 минимальная. Из просмотренного, меня сильно удивил факт что 96 серия значительно дешевле КТ и Т. Причину не знаю, но это факт.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:56

  Первый написав:
Посмотрел цену на кгс.. 31 кгрн в трехе при100% олплате. Таки дорого и плюс 20% за 4 месяца... однако...
А виктори на 30+ етаже по чем?

Двор. В виктори? Зачем?


По Виктори идет 28-28.5 в этажах от 22 до 30. Пока осталось 6 планировок
Посмотрел планировки в КГС, честно говоря Виктори мне больше нравится. У КГС такие аэродромы с комнатами по 14, а Виктори 85 квадратов и комнаты по 16.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:04

Ещё подолью масла в огонь.... Я подбирал 2 объекта : 1) 3-к на Троещине и 2-3 комнатная в районе Л. Толстого, Олимпийская под офис. Смотрел март, апрель, пол мая. В конце мая начались звонки от риелторов.
1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?
-Да
Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.
- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.
Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50
- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.
Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.

2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?
- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.
Они готовы отдать за 110 ...

Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты. Когда они опускаются на землю, а это случается когда уже дотягивают до последнего - они понимают, что времени на поиски покупателя уже нет и начинают обзванивать потенциальных покупателей, которые были на просмотре.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:05

  vano80 написав:Можна немного зрады? Правда, непроверенной.
Законопроект №6027-д.
«Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не «имеют право») вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет.
Поручители теперь не могут быть освобождены от ответственности, даже если произошли события, прекращающие поруку, например истёк срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителю.
"Ипотечная оговорка" о порядке урегулирования спора в случае возникновения такового, теперь является правоустанавливающим документом на недвижимость. И кредитор просто идёт к нотариусу и переоформляет право собственности на залог на себя. Без судов и разбирательств. И плевать на защиту Конституцией неприкосновенности жилья и слова в ней "запрещено иначе нежели по решению суда".

Это таки правда или зрадонька? Просто нет возможности с работы почитать досконально шо там приняли.

Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.
Про поручителей - откуда вы взяли такую интерпретацию? Там ясно сказано:
Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого в договорі поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом трьох років від дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред'явить позову до поручителя.

Касательно упрощения процедуры взыскания - опять таки неясно откуда взято предположение, что лишь по возникновению спора и без суда ипотекодержатель может направить взыскание на предмет ипотеки. А то, что этот процесс упрощается - это плюс, как и плюс то, что теперь упрощается отчуждение имущества, даже если после ипотеки в реестре на него были другие отягощения.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:07

  Richi написав: меня сильно удивил факт что 96 серия значительно дешевле КТ и Т. Причину не знаю, но это факт.

микрокомнатки, балконы, а не лоджии, 1 пассажирский лифт, дома в среднем на 5 лет старше. из плюсов 4 квартиры на этаже, санузел не в кухне (в трешках), при заварке м/п здоровая кладовка за лифтом, встречаются интересные планировки на поворотах и 5комнатные, правда по-моему они на первых этажах, в основном 96е в первой половине Трои.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:08

  Любопытный написав:
  Первый написав:
Посмотрел цену на кгс.. 31 кгрн в трехе при100% олплате. Таки дорого и плюс 20% за 4 месяца... однако...
А виктори на 30+ етаже по чем?

Двор. В виктори? Зачем?


По Виктори идет 28-28.5 в этажах от 22 до 30. Пока осталось 6 планировок
Посмотрел планировки в КГС, честно говоря Виктори мне больше нравится. У КГС такие аэродромы с комнатами по 14, а Виктори 85 квадратов и комнаты по 16.

Я смотрел 116 квадратов на 35 том. Кухня гостинная 65 квадратов и одна из стен в суме 11 метров длинной из стекла. Просто ОФИГЕННО. 35 етаж. 11 метров от потолка до пола окна и не в соседнюю стену.

Для семьи что виктори что манхеттен наврятли. А вот пацанячая берлога в самий раз.
Зи. З вікторі виїзд на борщагівську ПРОСТО пісець. Закритий поворот. Я пару разів там чуть у виїзжаючих не втаскався.
Фасад у вікторі мокрий. Через декілька років буде схожий на гімно.

Проте бюджет вирішує все. 85 квадратів по 28 все таки значно менше ніж 116 па 31.
Але ДОРОГО.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:28

  Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.


Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты.

Это если вторичка. а если застройщики ? Они своё держат годами в навесе. И те, кто купил про запас, в строительном состоянии держат до сих пор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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