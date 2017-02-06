Посмотрел цену на кгс.. 31 кгрн в трехе при100% олплате. Таки дорого и плюс 20% за 4 месяца... однако...
А виктори на 30+ етаже по чем?
Двор. В виктори? Зачем?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:45
Посмотрел цену на кгс.. 31 кгрн в трехе при100% олплате. Таки дорого и плюс 20% за 4 месяца... однако...
А виктори на 30+ етаже по чем?
Двор. В виктори? Зачем?
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:46
Давайте цепляться за цифры - Вы практик и я готов с Вами поспорить. Я дилетант в данном вопросе, но интересно докопаться до истины.
1)
2) Вы купили готовую недвижимость в 2015 или на стадии строительства? Если готовое, то озвучьте в цифрах что значит ``стоит гораздо дороже``. Если на стадии строительства, то не путайте тёплое с мягким. Вы получили премию за риск. Вы также могли вложиться св стартап или в бизнес и на выходе получить ещё больше. Это друга история...
3) Аренда 25% от какой стоимости? От сегодняшней стоимости объекта или от цены которую Вы заплатили на стадии строительства?
Я непосвещённый, но игнорировать факты
Конечно я высказываю свое, обывательское мнение. Повторю, что не покупаю под аренду, т.к.
1) Не вижу в этом сейчас смысла
2) У меня другая профессия
3) Cлабая стрессоустойчивость, как Вы заметили уже. Я бы не смог смотреть, как мои деньги обесцениваются со стоимостью квартиры, арендаторы убивают мебель и технику, а денег с аренды не хватит чтобы это все покрыть. И ещё на это надо тратить свое время и периодически решать вопросы с поиском новых квартирантов и т.п.
Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.
P.S. ``на свою тощую котлетку`` - это речь идёт о деньгах? Не переходите на сленг малолеток, которые пытаясь поднять свою крутизну так пренебрежительно выражают свое отношение к деньгам. Мы же с Вами взрослые люди и знаем как зарабатывать деньги, наверняка их (деньги) уважаем т.к. они предоставляют массу возможностей и помогают решать различные вопросы в жизни. В конце концов - это эквивалент нашего труда и если Вы работаете за котлеты, кирпичи и пр. хрень, но я предпочитаю деньги.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:51
На реальные просмотры ездил смотреть только трёшки серии Т или КТ, несколько 96 серий. 2-ки встречались только по объявлениям, но пока они меня не интересуют т.к. разница между 2 и 3 минимальная. Из просмотренного, меня сильно удивил факт что 96 серия значительно дешевле КТ и Т. Причину не знаю, но это факт.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:56
По Виктори идет 28-28.5 в этажах от 22 до 30. Пока осталось 6 планировок
Посмотрел планировки в КГС, честно говоря Виктори мне больше нравится. У КГС такие аэродромы с комнатами по 14, а Виктори 85 квадратов и комнаты по 16.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:04
Ещё подолью масла в огонь.... Я подбирал 2 объекта : 1) 3-к на Троещине и 2-3 комнатная в районе Л. Толстого, Олимпийская под офис. Смотрел март, апрель, пол мая. В конце мая начались звонки от риелторов.
1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?
-Да
Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.
- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.
Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50
- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.
Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.
2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?
- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.
Они готовы отдать за 110 ...
Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты. Когда они опускаются на землю, а это случается когда уже дотягивают до последнего - они понимают, что времени на поиски покупателя уже нет и начинают обзванивать потенциальных покупателей, которые были на просмотре.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:05
Законопроект принят.
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.
Про поручителей - откуда вы взяли такую интерпретацию? Там ясно сказано:
Касательно упрощения процедуры взыскания - опять таки неясно откуда взято предположение, что лишь по возникновению спора и без суда ипотекодержатель может направить взыскание на предмет ипотеки. А то, что этот процесс упрощается - это плюс, как и плюс то, что теперь упрощается отчуждение имущества, даже если после ипотеки в реестре на него были другие отягощения.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:07
микрокомнатки, балконы, а не лоджии, 1 пассажирский лифт, дома в среднем на 5 лет старше. из плюсов 4 квартиры на этаже, санузел не в кухне (в трешках), при заварке м/п здоровая кладовка за лифтом, встречаются интересные планировки на поворотах и 5комнатные, правда по-моему они на первых этажах, в основном 96е в первой половине Трои.
Савченко Так!
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:08
Я смотрел 116 квадратов на 35 том. Кухня гостинная 65 квадратов и одна из стен в суме 11 метров длинной из стекла. Просто ОФИГЕННО. 35 етаж. 11 метров от потолка до пола окна и не в соседнюю стену.
Для семьи что виктори что манхеттен наврятли. А вот пацанячая берлога в самий раз.
Зи. З вікторі виїзд на борщагівську ПРОСТО пісець. Закритий поворот. Я пару разів там чуть у виїзжаючих не втаскався.
Фасад у вікторі мокрий. Через декілька років буде схожий на гімно.
Проте бюджет вирішує все. 85 квадратів по 28 все таки значно менше ніж 116 па 31.
Але ДОРОГО.
Всім процвітання!
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:28
Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это если вторичка. а если застройщики ? Они своё держат годами в навесе. И те, кто купил про запас, в строительном состоянии держат до сих пор
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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