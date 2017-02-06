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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1498149915001501>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:39

  Richi написав:1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?
-Да
Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.
- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.
Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50
- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.
Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.

2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?
- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.
Они готовы отдать за 110 ...


Вы помните эти цифры точно, это не обобщение ? Со 138 на 110 ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Кухня гостинная 65 квадратов

надо брать. Будете жрать с компанией и смотреть как стаи карлсонов мимо пролетают
наврятли.

в словарик загляните
Проте бюджет вирішує все. 85 квадратів по 28 все таки значно менше ніж 116 па 31.
Але ДОРОГО.

Первому-дорого??? Обмельчал нынче тролль, даже в фантазиях себе не может миллионером представить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:45

  kyk написав:
  Любопытный написав:Виктори отделяет от дороги дом и двор. Разумеется, это не кардинально меняет ситуацию, но на этажах выше 10го не думаю, что будет ощущаться сильный дискомфорт. Опять же, делаю вывод по опыту работы над площадью победы (в тч коллеги никогда не жаловались на запах или шум).

Работать в офисе и спать там - это две большие разницы.


центр после 18 пустеет, все по броварам и боярке разъезжаются
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:47

trololo а по Победе летают мотоциклы. Не после 18, а после 00-01
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:47

  Serg-ik написав:trololo а по Победе летают мотоциклы. Не после 18, а после 00-01


так они и на абалоне летают, и много где еще, речь шла о респираторе, а не о берушах
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:53

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.

С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться.
А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.

Все так не буде, і на вулиці растішок заграє веселий марш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:55

  vladimir07 написав:
  Richi написав:1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?
-Да
Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.
- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.
Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50
- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.
Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.

2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?
- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.
Они готовы отдать за 110 ...


Вы помните эти цифры точно, это не обобщение ? Со 138 на 110 ?

Да, все цифры точные.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:59

  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:07

  vano80 написав:
  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(


Вступ в спадщину це право, а не обов'язок:-) не хочеш - не вступай.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:09

  vano80 написав:
  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(

Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.
Faceless
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