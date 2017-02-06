Richi написав:

Vlad442 написав: Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение. Люди, которые решились на покупку, оптимистичны и верят в рост. Такое негативное отношение как раз характерно для людей, которые думали купить, но не решились. Или пробовали купить, не нашли своего варианта и передумали. Так они подсознательно оправдывают такое решение.

С чего Вы решили, что люди которые купили (хотят) верят в рост? Да, конечно приятно, когда покупка не обесценивается, но если человек покупает для жизни, то это не актив. Какая разница если человек купит сегодня за 50т., а через год такая квартира будет стоит 47т., а если будет снимать то за год снимая платит 3т. Можно ещё год пожить в арендной квартире, в стрессе, момотать нервы и мериться с неудобствами. В итоге, все одно ничего не экономиться.А вот если под сдачу, то здесь совершенно другая история, которая меня удивляет уже который год. Арендные ставки покрывают лишь падение стоимости квартиры, но народ упорно лезет в этот ``бизнес`` начитавшись мантр на подобных форумах и рассказов знакомых о том как они успешно вложились и как здорово получать пассивный доход.