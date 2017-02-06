Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.
Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.
Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю. К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр. Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам: Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь?
Почитал последние страницы, на которых активно повторялась, что цена недвижимости упала, зачем ее покупать. Возник вопрос - а что не упало? Активы в бизнесе подешевели, евро подешевело, гривна подешевела, банки падали. Что, нужно было сидеть в подматрасном долларе (именно в долларе, а не евро) с 2008? Даже в таком сценарии его за 10 лет подточила бы инфляция доллара.
И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат? Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет
Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.
Просмотрел документ, как-то не увидел, что прям таки обязаны вступать в наследство, если недвижимость в ипотеке. Формулировки подправлены, некоторые порядки действий - тоже. Но, опять же, не хочешь - не вступай в наследство. И не стоит забывать, что кредит на недвигу или авто без страхования жизни, банки не дают
pesikot написав:Просмотрел документ, как-то не увидел, что прям таки обязаны вступать в наследство, если недвижимость в ипотеке. Формулировки подправлены, некоторые порядки действий - тоже. Но, опять же, не хочешь - не вступай в наследство. И не стоит забывать, что кредит на недвигу или авто без страхования жизни, банки не дают
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356): ... 9) у статті 1297: ... частину першу викласти в такій редакції: «1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»;