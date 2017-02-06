RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1498149915001501

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:15

  vladimir07 написав:
  Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.


Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.

Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю.
К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр.
Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам:
Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь? :roll:
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 25.09.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:42

Почитал последние страницы, на которых активно повторялась, что цена недвижимости упала, зачем ее покупать. Возник вопрос - а что не упало? Активы в бизнесе подешевели, евро подешевело, гривна подешевела, банки падали. Что, нужно было сидеть в подматрасном долларе (именно в долларе, а не евро) с 2008? Даже в таком сценарии его за 10 лет подточила бы инфляция доллара.
Vlad442
 
Повідомлень: 4444
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:01

  Faceless написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(

Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.

Просмотрел документ, как-то не увидел, что прям таки обязаны вступать в наследство, если недвижимость в ипотеке. Формулировки подправлены, некоторые порядки действий - тоже.
Но, опять же, не хочешь - не вступай в наследство. И не стоит забывать, что кредит на недвигу или авто без страхования жизни, банки не дают
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Просмотрел документ, как-то не увидел, что прям таки обязаны вступать в наследство, если недвижимость в ипотеке. Формулировки подправлены, некоторые порядки действий - тоже.
Но, опять же, не хочешь - не вступай в наследство. И не стоит забывать, что кредит на недвигу или авто без страхования жизни, банки не дают

4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
...
9) у статті 1297:
...
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»;
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4701 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:29

  Faceless написав:
  pesikot написав:Просмотрел документ, как-то не увидел, что прям таки обязаны вступать в наследство, если недвижимость в ипотеке. Формулировки подправлены, некоторые порядки действий - тоже.
Но, опять же, не хочешь - не вступай в наследство. И не стоит забывать, что кредит на недвигу или авто без страхования жизни, банки не дают

4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356):
...
9) у статті 1297:
...
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є майно та/або майнові права, які обтяжені, та/або нерухоме майно та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах - до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на таке майно»;

Так и я об том же, что взагалi в новом законе формулировки подправлены, но изначально ведь утверждалось
  vano80 написав:Можна немного зрады? Правда, непроверенной.
Законопроект №6027-д.
«Наследники заемщика, который умер, не погасив кредит, теперь обязаны (а не «имеют право») вступить в наследство долга и отдать за этот долг все, чем владеют. Исключений нет.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:39

Вести с полей: проезжал мимо южного вокзала, пустырь (который за Новусом) обнесен забором S1 (Standart one KDD).

Видимо будут действовать аналогично как на теремках - в проходном месте однушки с ремонтом и мебелью за конский прайс.

Видимо тема "пошла", пипл хавает
димон
 
Повідомлень: 9
З нами з: 29.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Прилетел с Египта.


ИЗ Египта, неуч необразованный!
alkasander
 
Повідомлень: 186
З нами з: 23.04.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:08

  димон написав:Вести с полей: проезжал мимо южного вокзала, пустырь (который за Новусом) обнесен забором S1 (Standart one KDD).

Видимо будут действовать аналогично как на теремках - в проходном месте однушки с ремонтом и мебелью за конский прайс.

Видимо тема "пошла", пипл хавает

Думаю что пошла. По 1400 за квадрат парить вднх не получалось у застройщиков давно.

Зи. На малевича, возле отп, уже работает буровая.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12852
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1498149915001501
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1084, 1085, 1086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10855 1982298
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 12:22
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24770
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57617)
04.07.2018 21:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.