Richi написав:

vladimir07 написав: Richi написав: Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.

Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.



Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость. Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.

Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю.К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр.Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам:Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь?