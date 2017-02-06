Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.
Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.
Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю. К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр. Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам: Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь?
В этом посте всё прекрасно. И то, что ККЦ вообще в дискуссии не участвовал И то, что за ККЦ всё додумали И то, как все друг друга хотели нахлобучить, а по итогу нахлобучили сами себе PS. Вот точно - деньги карман жгут
И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат? Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет
Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.
там все пункты упрощают банкам жизнь... автор Руслан Демчак
Национальный банк Украины проанализировал динамику строительной активности на рынке жилой недвижимости в Украине на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Как Strou.net сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Украина сможет похвастать ростом числа строящихся жилых объектов. Однако большинство из них будут заморожены на начальной и средней стадии строительства из-за роста рыночной себестоимости квартир, а также из-за высокого уровня конкуренции при скудном спросе на жилье.
Неликвидность предложений в сфере нового жилфонда НБУ объясняет низким уровнем доходов большинства украинских граждан. Таким образом, число недостроев, проблему которых правительство пытается решать путем изменения стимулирующих активность застройщиков, может возрасти в несколько раз в сравнении с показателями 2017-2018 гг.
Согласно данным из отчета Нацбанка, в прошлом году Украина опередила большинство стран Европы по объемам введенного в эксплуатацию нового жилья. В то же время, большинство сделок купли-продажи квартир приходятся на объекты старого жилфонда. Таким образом, предложение на новое жилье будет расти быстрее спроса, углубляя дисбаланс. Это создаст вероятность неоправданных рисков увеличения числа недостроенных жилых строений и ухудшения финансового состояния кредитующих строительство и ипотеку банков.