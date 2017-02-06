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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1499150015011502

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:19

  Richi написав:
  vladimir07 написав:
  Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.


Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.

Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю.
К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр.
Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам:
Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь? :roll:

В этом посте всё прекрасно.
И то, что ККЦ вообще в дискуссии не участвовал
И то, что за ККЦ всё додумали
И то, как все друг друга хотели нахлобучить, а по итогу нахлобучили сами себе
PS. Вот точно - деньги карман жгут
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:00

  Faceless написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(

Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.

там все пункты упрощают банкам жизнь... автор Руслан Демчак
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев

Национальный банк Украины проанализировал динамику строительной активности на рынке жилой недвижимости в Украине на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Украина сможет похвастать ростом числа строящихся жилых объектов. Однако большинство из них будут заморожены на начальной и средней стадии строительства из-за роста рыночной себестоимости квартир, а также из-за высокого уровня конкуренции при скудном спросе на жилье.

Неликвидность предложений в сфере нового жилфонда НБУ объясняет низким уровнем доходов большинства украинских граждан. Таким образом, число недостроев, проблему которых правительство пытается решать путем изменения стимулирующих активность застройщиков, может возрасти в несколько раз в сравнении с показателями 2017-2018 гг.

Согласно данным из отчета Нацбанка, в прошлом году Украина опередила большинство стран Европы по объемам введенного в эксплуатацию нового жилья. В то же время, большинство сделок купли-продажи квартир приходятся на объекты старого жилфонда. Таким образом, предложение на новое жилье будет расти быстрее спроса, углубляя дисбаланс. Это создаст вероятность неоправданных рисков увеличения числа недостроенных жилых строений и ухудшения финансового состояния кредитующих строительство и ипотеку банков.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:11

  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев


Обвалишкам после 2008-го прет непрерывно. Ну как непрерывно?
Рынок или топчется в районе погрешности, или вслед за гривной на "черном лебеде".
Так что "обвалишка" - позиция беспроигрышная в долгосроке :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет, сексуальные меньшинства!
Оранжевый-хит сезона
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