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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1500150115021503>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:19

  Richi написав:
  vladimir07 написав:
  Richi написав:Вы вероятно имеете дело с коммерческой недвижимостью или есть другие нюансы. У меня знакомый сдает одну квартиру на Печерске за 2500 иностранцу, который приехал к нам по приглашению правительства на работу. Другую за 1500 сдает бизнесмену, который снимает для своей любовницы. Забот не знает, сам живёт за границей ... Но это же не о нас в бОльшей массе.


Да, г-н Кингконговець сдает коммерческую недвижимость.

Кингконговец, я Вам могу рассказать реальную историю.
К моему хорошему знакомому обратился застройщик в 2007, с котором у них были какие-то деловые взаимоотношения и предложил здание за недорого. Он прокачал вопрос и выяснил, что тот попал, что-то там не рассчитал и не мог вернуть кредит банку. Чтобы банк не отжал ликвидное и самое ценное, застройщик решил продать одну из своих строек чтобы закрыть вопрос. Ребята пробили все его стройки, затянули переговоры и в конце предложили ему деньги но не за то здание которое он хотел продать, а то что им было интересно (другое, 3-х этажное здание в центре) и за дешево. Времени на решение вопроса и поиск нового покупателя не было и здание было продано. Потом они 3 года судились с городскими властями т.к. те не хотели вводить в эксплуатацию и пр. История длинная и я опустил много нюансов. Как за это время съехали якорные арендаторы из здания, как работала группа адвокатов и пр.
Как бы Вы посмотрели на то, если бы не знали этой истории, а мой знакомый сказал Вам:
Кингконговец Вы занимаетесь ерундой ... Мы вот купили здание за 3 копейки и нам пох. насколько упадет цена недвижимости. Может Вы не то покупаете или мало в этом разбираетесь? :roll:

В этом посте всё прекрасно.
И то, что ККЦ вообще в дискуссии не участвовал
И то, что за ККЦ всё додумали
И то, как все друг друга хотели нахлобучить, а по итогу нахлобучили сами себе
PS. Вот точно - деньги карман жгут
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:00

  Faceless написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Законопроект принят.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62381&pf35401=459086
Но ваша интерпретация в корне неверна.
Наследники должны вступить в наследство, если наследуется имущество, на которое наложена ипотека. Но это не означает что они должны отдать за долг что-либо, кроме этого залога.


И в чем тогда смысл этого "должны"? Почему нет возможности решить сразу, брать или не брать? Взять наследство, а потом, возможно, откреститься от него только через уплату каких-то сборов, уплат?
Я просто не понимаю зачем это нужно, если банкам с этого ничего не перепадет :(

Если наследник не вступил в наследство, как я понимаю (не разбирался в вопросе) имущество получается в "подвешенном состоянии", банк не может обратить взыскание. Этот пункт упрощает банкам жизнь.

там все пункты упрощают банкам жизнь... автор Руслан Демчак
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев

Национальный банк Украины проанализировал динамику строительной активности на рынке жилой недвижимости в Украине на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Украина сможет похвастать ростом числа строящихся жилых объектов. Однако большинство из них будут заморожены на начальной и средней стадии строительства из-за роста рыночной себестоимости квартир, а также из-за высокого уровня конкуренции при скудном спросе на жилье.

Неликвидность предложений в сфере нового жилфонда НБУ объясняет низким уровнем доходов большинства украинских граждан. Таким образом, число недостроев, проблему которых правительство пытается решать путем изменения стимулирующих активность застройщиков, может возрасти в несколько раз в сравнении с показателями 2017-2018 гг.

Согласно данным из отчета Нацбанка, в прошлом году Украина опередила большинство стран Европы по объемам введенного в эксплуатацию нового жилья. В то же время, большинство сделок купли-продажи квартир приходятся на объекты старого жилфонда. Таким образом, предложение на новое жилье будет расти быстрее спроса, углубляя дисбаланс. Это создаст вероятность неоправданных рисков увеличения числа недостроенных жилых строений и ухудшения финансового состояния кредитующих строительство и ипотеку банков.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:11

  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев


Обвалишкам после 2008-го прет непрерывно. Ну как непрерывно?
Рынок или топчется в районе погрешности, или вслед за гривной на "черном лебеде".
Так что "обвалишка" - позиция беспроигрышная в долгосроке :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:20

  antey1969 написав:
  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев


Обвалишкам после 2008-го прет непрерывно. Ну как непрерывно?
Рынок или топчется в районе погрешности, или вслед за гривной на "черном лебеде".
Так что "обвалишка" - позиция беспроигрышная в долгосроке :wink:



Если будет много долгостроев - то все будут покупать готовое, что-бы не рисковать, предложение уменьшится (строить будут меньше), цены тогда имеют шанс на рост.
димон
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 21:59

http://finance.liga.net/personal/novost ... osudarstva
Не знаю, тут кто-то выкладывал уже?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:01

  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев

Национальный банк Украины проанализировал динамику строительной активности на рынке жилой недвижимости в Украине на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Украина сможет похвастать ростом числа строящихся жилых объектов. Однако большинство из них будут заморожены на начальной и средней стадии строительства из-за роста рыночной себестоимости квартир, а также из-за высокого уровня конкуренции при скудном спросе на жилье.

Неликвидность предложений в сфере нового жилфонда НБУ объясняет низким уровнем доходов большинства украинских граждан. Таким образом, число недостроев, проблему которых правительство пытается решать путем изменения стимулирующих активность застройщиков, может возрасти в несколько раз в сравнении с показателями 2017-2018 гг.

Согласно данным из отчета Нацбанка, в прошлом году Украина опередила большинство стран Европы по объемам введенного в эксплуатацию нового жилья. В то же время, большинство сделок купли-продажи квартир приходятся на объекты старого жилфонда. Таким образом, предложение на новое жилье будет расти быстрее спроса, углубляя дисбаланс. Это создаст вероятность неоправданных рисков увеличения числа недостроенных жилых строений и ухудшения финансового состояния кредитующих строительство и ипотеку банков.


Все ок. Но не хватает обьективности. Там 2 сценария :D
И один из них довольно не плох.
Намекну.

Обсяги кредитування зростають
Протягом 2017 ‒ 2018 років 15 із 24 опитаних банків надавали населенню кредити на
придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості. За весь минулий рік вони видали
нових кредитів на нерухомість на суму 1.48 млрд грн23 (+62% р/р). У І кварталі 2018 року
обсяг нових кредитів виріс у 3.9 рази р/р і становив 565 млн грн, кількість укладених
договорів зросла майже втричі
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:26

  airmax78 написав:http://finance.liga.net/personal/novosti/vklady-v-valyute-mogut-lishit-garantiy-gosudarstva
Не знаю, тут кто-то выкладывал уже?

Было утром.
Правильно. Вклады в золоте тоже не гарантируются, а валютные кредиты банки как при Юще не выдают.
Хомяки типа Муха теперь точно в биток пойдут, там верняк 100% годовых.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:33

  airmax78 написав:http://finance.liga.net/personal/novosti/vklady-v-valyute-mogut-lishit-garantiy-gosudarstva
Не знаю, тут кто-то выкладывал уже?

загоняют в гривну
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 22:35

  Первый написав:
  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев

Национальный банк Украины проанализировал динамику строительной активности на рынке жилой недвижимости в Украине на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Украина сможет похвастать ростом числа строящихся жилых объектов. Однако большинство из них будут заморожены на начальной и средней стадии строительства из-за роста рыночной себестоимости квартир, а также из-за высокого уровня конкуренции при скудном спросе на жилье.

Неликвидность предложений в сфере нового жилфонда НБУ объясняет низким уровнем доходов большинства украинских граждан. Таким образом, число недостроев, проблему которых правительство пытается решать путем изменения стимулирующих активность застройщиков, может возрасти в несколько раз в сравнении с показателями 2017-2018 гг.

Согласно данным из отчета Нацбанка, в прошлом году Украина опередила большинство стран Европы по объемам введенного в эксплуатацию нового жилья. В то же время, большинство сделок купли-продажи квартир приходятся на объекты старого жилфонда. Таким образом, предложение на новое жилье будет расти быстрее спроса, углубляя дисбаланс. Это создаст вероятность неоправданных рисков увеличения числа недостроенных жилых строений и ухудшения финансового состояния кредитующих строительство и ипотеку банков.


Все ок. Но не хватает обьективности. Там 2 сценария :D
И один из них довольно не плох.
Намекну.

Обсяги кредитування зростають
Протягом 2017 ‒ 2018 років 15 із 24 опитаних банків надавали населенню кредити на
придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості. За весь минулий рік вони видали
нових кредитів на нерухомість на суму 1.48 млрд грн23 (+62% р/р). У І кварталі 2018 року
обсяг нових кредитів виріс у 3.9 рази р/р і становив 565 млн грн, кількість укладених
договорів зросла майже втричі

думаю большинство этих кредитов до 500 000 грн
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