Richi написав:

Ещё подолью масла в огонь.... Я подбирал 2 объекта : 1) 3-к на Троещине и 2-3 комнатная в районе Л. Толстого, Олимпийская под офис. Смотрел март, апрель, пол мая. В конце мая начались звонки от риелторов.1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?-ДаЕсть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.Они готовы отдать за 110 ...Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты. Когда они опускаются на землю, а это случается когда уже дотягивают до последнего - они понимают, что времени на поиски покупателя уже нет и начинают обзванивать потенциальных покупателей, которые были на просмотре.