Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Ещё подолью масла в огонь.... Я подбирал 2 объекта : 1) 3-к на Троещине и 2-3 комнатная в районе Л. Толстого, Олимпийская под офис. Смотрел март, апрель, пол мая. В конце мая начались звонки от риелторов. 1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине? -Да Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр. - Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой. Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50 - Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости. Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.
2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138? - Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась. Они готовы отдать за 110 ...
Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты. Когда они опускаются на землю, а это случается когда уже дотягивают до последнего - они понимают, что времени на поиски покупателя уже нет и начинают обзванивать потенциальных покупателей, которые были на просмотре.
+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! ЗЫ: не обляпайтесь!
Востаннє редагувалось rusramzik в Сер 04 лип, 2018 23:04, всього редагувалось 2 разів.
Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.
ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.