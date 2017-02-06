RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1500150115021503

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:02

  Richi написав:Ещё подолью масла в огонь.... Я подбирал 2 объекта : 1) 3-к на Троещине и 2-3 комнатная в районе Л. Толстого, Олимпийская под офис. Смотрел март, апрель, пол мая. В конце мая начались звонки от риелторов.
1) Вы искали 3-к квартиру на Троещине?
-Да
Есть за 55, срочно продают, хорошая, рекомендую и пр.
- Я не буду тратить свое время на просмотр того, что и рядом не стоит с рыночной ценой.
Может посмотрите? Люди готовы торговаться и даже отдадут за 50
- Я не хочу общаться с неадекватными продавцами которые изначально так завышают цену. Это говорит о их невминяемости.
Они готовы сильно торговаться и открою вам секрет, что даже за 47 отдадут.

2) Помните мы смотрели квартиру 3 недели назад за 138?
- Да помню, там была завышена цена на мой взгляд и она мне не понравилась.
Они готовы отдать за 110 ...

Поэтому совет для тех кто покупает: нужно ездить, смотреть, пусть у них остаются ваши контакты. Когда они опускаются на землю, а это случается когда уже дотягивают до последнего - они понимают, что времени на поиски покупателя уже нет и начинают обзванивать потенциальных покупателей, которые были на просмотре.

+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!
Востаннє редагувалось rusramzik в Сер 04 лип, 2018 23:04, всього редагувалось 2 разів.
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 26.05.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вы их могли положить в сейф, ничего не делать и в итоге:
1) Сохранили бы себе кучу нервов и времени


20т $$$ в сейф и сохранили бы себе кучу нервов ? Серьезно ?
Alex6
 
Повідомлень: 356
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18

  airmax78 написав:http://finance.liga.net/personal/novosti/vklady-v-valyute-mogut-lishit-garantiy-gosudarstva
Не знаю, тут кто-то выкладывал уже?

ККЦ назвал днем "это все ...овно!!!"" https://www.youtube.com/watch?v=5hVHGpeLJXM&t=174s админы чистили
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 26.05.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:14

  Первый написав:
  Mazay256 написав:Мировой кризис может не понадобиться, развивающиеся рынки падают https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/from-turkey-to-china-bear-markets-spread-across-emerging-world, капитал тикает в штаты, это всех затронет


Як це стосується Неньки?


Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.

ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 207
З нами з: 26.02.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1500150115021503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1084, 1085, 1086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10856 1982463
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лип, 2018 22:25
UA
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24776
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13031)
05.07.2018 01:16
Squeeze-out (314)
05.07.2018 00:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.