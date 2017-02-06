20т $$$ в сейф и сохранили бы себе кучу нервов ? Серьезно ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18
ККЦ назвал днем "это все ...овно!!!""
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:14
Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.
ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.
Додано: Чет 05 лип, 2018 04:52
Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
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