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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1500150115021503

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вы их могли положить в сейф, ничего не делать и в итоге:
1) Сохранили бы себе кучу нервов и времени


20т $$$ в сейф и сохранили бы себе кучу нервов ? Серьезно ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18

  airmax78 написав:http://finance.liga.net/personal/novosti/vklady-v-valyute-mogut-lishit-garantiy-gosudarstva
Не знаю, тут кто-то выкладывал уже?

ККЦ назвал днем "это все ...овно!!!"" https://www.youtube.com/watch?v=5hVHGpeLJXM&t=174s админы чистили
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:14

  Первый написав:
  Mazay256 написав:Мировой кризис может не понадобиться, развивающиеся рынки падают https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/from-turkey-to-china-bear-markets-spread-across-emerging-world, капитал тикает в штаты, это всех затронет


Як це стосується Неньки?


Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.

ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 04:52

  rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:21

  antey1969 написав:
  reus написав:Как только стал обвалишкой, так сразу поперло :D

НБУ пообещал Украине новую волну недостроев


Обвалишкам после 2008-го прет непрерывно. Ну как непрерывно?
Рынок или топчется в районе погрешности, или вслед за гривной на "черном лебеде".
Так что "обвалишка" - позиция беспроигрышная в долгосроке :wink:
з растішок-оптимішок тут залишились лише Фейцлец, Жека79 і Ріспект00.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:28

Схоже, що характер падіння цін Кржн за останніх 4 роки можна впевнено назвати "колапсом"!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:31

Де рожевоокулярні блазні з байками про румунських таксистів і негорючий метан в ГБО ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:56

цоколь - "казка", в порівнянні із описаними смарт-жахами

Так мій цоколь - "казка", в порівнянні із описаними смарт-жахами
https://www.segodnya.ua/economics/realty/uzhasy-smart-kvartir-kak-zastroyshchiki-obmanyvayut-ukraincev-s-byudzhetnym-zhilem-1144225.html

"Смарт-квартиры" площадью от 18 кв. м считаются идеальным вариантом для молодых людей, которые не хотят жить с родителями. Журналисты "Сегодня" узнавали, можно ли назвать такое жилье удобным.

Анна Мегега и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "смарт". Жилье площадью 18 кв. м обошлось молодым людям в 23 тысячи долларов. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет. Эйфория от покупки жилья прошла уже через неделю.

"Отсутствует звукоизоляция. То есть если вечеринка справа или слева – у нас все слышно. И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.

О том, что владельцы будут настолько сильно слышать соседей, риелтор не упоминал. Главное доказательно того, что соседи будут отлично слышать друг друга – расстояние между дверьми менее одного метра.

Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство.

"Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.

Еще один минус – лишь один встроенный шкаф, из которого выпадают вещи. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно.

"Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.

Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости.

"В Киеве под смарт квартиры переоборудованы бывшие хозяйственные и складские помещения. Это нежилые помещения, потому коммунальные платежи будут выше чем в жилом секторе", – рассказывает эксперт по недвижимости Елена Малинкова.

Это может быть вдвое больше, чем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:58

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

шутка дня
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:03

  Gastarbaiter написав:
  Первый написав:
  Mazay256 написав:Мировой кризис может не понадобиться, развивающиеся рынки падают https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-26/from-turkey-to-china-bear-markets-spread-across-emerging-world, капитал тикает в штаты, это всех затронет


Як це стосується Неньки?


Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.

ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.


Катимся в 0% нужно сливать.
Всім процвітання!
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