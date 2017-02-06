20т $$$ в сейф и сохранили бы себе кучу нервов ? Серьезно ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 04 лип, 2018 23:18
ККЦ назвал днем "это все ...овно!!!""
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:14
Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.
ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.
Додано: Чет 05 лип, 2018 04:52
Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:21
з растішок-оптимішок тут залишились лише Фейцлец, Жека79 і Ріспект00.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:28
Схоже, що характер падіння цін Кржн за останніх 4 роки можна впевнено назвати "колапсом"!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:31
Де рожевоокулярні блазні з байками про румунських таксистів і негорючий метан в ГБО ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:56
цоколь - "казка", в порівнянні із описаними смарт-жахами
Так мій цоколь - "казка", в порівнянні із описаними смарт-жахами
"Смарт-квартиры" площадью от 18 кв. м считаются идеальным вариантом для молодых людей, которые не хотят жить с родителями. Журналисты "Сегодня" узнавали, можно ли назвать такое жилье удобным.
Анна Мегега и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "смарт". Жилье площадью 18 кв. м обошлось молодым людям в 23 тысячи долларов. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет. Эйфория от покупки жилья прошла уже через неделю.
"Отсутствует звукоизоляция. То есть если вечеринка справа или слева – у нас все слышно. И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.
О том, что владельцы будут настолько сильно слышать соседей, риелтор не упоминал. Главное доказательно того, что соседи будут отлично слышать друг друга – расстояние между дверьми менее одного метра.
Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство.
"Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.
Еще один минус – лишь один встроенный шкаф, из которого выпадают вещи. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно.
"Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.
Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости.
"В Киеве под смарт квартиры переоборудованы бывшие хозяйственные и складские помещения. Это нежилые помещения, потому коммунальные платежи будут выше чем в жилом секторе", – рассказывает эксперт по недвижимости Елена Малинкова.
Это может быть вдвое больше, чем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:58
шутка дня
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:03
Катимся в 0% нужно сливать.
Всім процвітання!
|