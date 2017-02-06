Додано: Чет 05 лип, 2018 07:56

Так мій цоколь - "казка", в порівнянні із описаними смарт-жахами"Смарт-квартиры" площадью от 18 кв. м считаются идеальным вариантом для молодых людей, которые не хотят жить с родителями. Журналисты "Сегодня" узнавали, можно ли назвать такое жилье удобным.Анна Мегега и ее парень в течение пяти лет вместе собирали на квартиру, но на классическую однокомнатную все равно не хватило, и пришлось покупать "смарт". Жилье площадью 18 кв. м обошлось молодым людям в 23 тысячи долларов. В квартире все находится в одном помещении – кухня, спальня и даже кабинет. Эйфория от покупки жилья прошла уже через неделю."Отсутствует звукоизоляция. То есть если вечеринка справа или слева – у нас все слышно. И дети, и плачи, и крики ночью, и музыка", – рассказывает Анна.О том, что владельцы будут настолько сильно слышать соседей, риелтор не упоминал. Главное доказательно того, что соседи будут отлично слышать друг друга – расстояние между дверьми менее одного метра.Сейчас парень Анны в командировке. Девушка говорит, что только сейчас у нее появилось свободное пространство."Если он хочет спать, а я хочу попить чая или кофе, или мне нужно задержаться поработать до 2-3 часов ночи, а ему нужно утром вставать – то это трудности", – говорит Анна.Еще один минус – лишь один встроенный шкаф, из которого выпадают вещи. А холодильник поставить можно только мини, поэтому готовить еду на несколько дней невозможно."Диван у нас раскладывается, можно вместиться, но тогда кабинет отсутствует", – говорит девушка.Но есть еще один нюанс, о котором большинство покупателей "смарт-квартир" не знает, предупреждает эксперт по недвижимости."В Киеве под смарт квартиры переоборудованы бывшие хозяйственные и складские помещения. Это нежилые помещения, потому коммунальные платежи будут выше чем в жилом секторе", – рассказывает эксперт по недвижимости Елена Малинкова.Это может быть вдвое больше, чем сумма коммунальных платежей за жилое помещение. И главное: такая квартира будет находится в собственности жильца, но зарегистрироваться там будет невозможно.