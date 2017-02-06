Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! ЗЫ: не обляпайтесь!
Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое. Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Дорожают не только модные МОПы, но и Оранж от Геоса. Застройщики указывают в прайсах цену в гривне. Вы что серьезно расчитывали на снижение цены в нацвалюте после того как сменили взгляды на противоположные ? У нас разве что гречка дешевела и то после безбожного задирания цены вследствие неурожая. Кажется неделю назад тут давали дельный совет потратиться и пожить в аренде в ылитном классе жилья. Есть такая поговорка, что многие мечты хороши тогда, когда они мечты. Может и вам придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда эти деньги кхм ... легко пришли.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 05 лип, 2018 09:16, всього редагувалось 1 раз.
rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! ЗЫ: не обляпайтесь!
Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое. Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
Два вопроса - что это за роскошь была на соломенке "па3000" - где конкретно, с каким ремонтом и что за дом(год постройки), я понимаю что дом Кинга и сейчас недёшев, да и у Поляковой протекающая сталинка не тыщу за метр стоит, но тут хотелось бы увидеть именно что было за такой безумный по моему ценник. И второй вопрос - "что такое шортить с плечом"? Продать кому то право выкупа той квартиры через лет пять-семь,типа как мне рассказывали что последние продажи элитки обжитой в Донецке проводились уже под флаги *** в апреле при долларе 14, ибо задатки были даны немалые и деньги за зимний уголёк тоже зашли не в феврале, 19го,при папке НЕсбежавшем от хунты, и пока Метро не разграбили и на блокпостах нохчи не стояли люди ещё надеялись что покупка для них станет выгодной?
airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Дорожают не только модные МОПы, но и Оранж от Геоса. Застройщики указывают в прайсах цену в гривне. Вы что серьезно расчитывали на снижение цены в нацвалюте после того как сменили взгляды на противоположные ? У нас разве что гречка дешевела и то после безбожного задирания цены вследствие неурожая. Кажется неделю назад тут давали дельный совет потратиться и пожить в аренде в ылитном классе жилья. Есть такая поговорка, что многие мечты хороши тогда, когда они мечты. Может и вам придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда эти деньги кхм ... легко пришли.
булочка Малятко подорожчала на 50+ коп, до 6.60 проїзд в трансопрті дорожчає через 10 днів, квитки на потяг подорожчали, в цоколі підняли квартплату.... ... як довго встоїть курс грн2доларСША???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Дорожают не только модные МОПы, но и Оранж от Геоса. Застройщики указывают в прайсах цену в гривне. Вы что серьезно расчитывали на снижение цены в нацвалюте после того как сменили взгляды на противоположные ? У нас разве что гречка дешевела и то после безбожного задирания цены вследствие неурожая. Кажется неделю назад тут давали дельный совет потратиться и пожить в аренде в ылитном классе жилья. Есть такая поговорка, что многие мечты хороши тогда, когда они мечты. Может и вам придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда эти деньги кхм ... легко пришли.
булочка Малятко подорожчала на 50+ коп, до 6.60 проїзд в трансопрті дорожчає через 10 днів, квитки на потяг подорожчали, в цоколі підняли квартплату.... ... як довго встоїть курс грн2доларСША???
rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! ЗЫ: не обляпайтесь!
Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое. Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
Все верно, только с точностью до наоборот. В совкошлаке очень плохо двигаются и мой пример - это скорее исключение и опять же - это разговор с риелтором, а начни заниматься и непонятно, что бы там всплыло. А вот относительно дорогого сегмента - это не редкость. Кто продает дорогие квартиры и зачем? Это люди которые купили не на последние и для них 10-20 т. не большие деньги. Если они продают то либо есть более выгодное вложение, либо где-то просчитались и нужно закрыть проблему. Никто из них не готов месяцами общаться с покупателями, срываться на показы по звонку и пр. Проще отдать дешевле реальному покупателю, не тратить свое время на общение с идиотами, закрыть вопрос, а за это время заработать на другом. За 3 месяца мне предложили 2 отличных варианта за адекватную цену (одна в царском селе, вторая на Антоновича 72), но это были квартиры для жизни, а мне нужен офис. P.S. Многие из них вообще находятся часто за пределами страны и физически не могут реагировать на каждый звонок. Риелтор крутится между покупателем и продавцом т.к. знает, что у одного реально есть деньги, такого клиента упускать нельзя, а продавец прогибает ситуацию под себя (по времени). Типа, буду в конце следующей недели - перезвони.