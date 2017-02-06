Додано: Чет 05 лип, 2018 09:42

airmax78 написав: rusramzik написав: +1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!!

ЗЫ: не обляпайтесь! +1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!!ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.

Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом. Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

Все верно, только с точностью до наоборот. В совкошлаке очень плохо двигаются и мой пример - это скорее исключение и опять же - это разговор с риелтором, а начни заниматься и непонятно, что бы там всплыло. А вот относительно дорогого сегмента - это не редкость. Кто продает дорогие квартиры и зачем? Это люди которые купили не на последние и для них 10-20 т. не большие деньги. Если они продают то либо есть более выгодное вложение, либо где-то просчитались и нужно закрыть проблему. Никто из них не готов месяцами общаться с покупателями, срываться на показы по звонку и пр. Проще отдать дешевле реальному покупателю, не тратить свое время на общение с идиотами, закрыть вопрос, а за это время заработать на другом. За 3 месяца мне предложили 2 отличных варианта за адекватную цену (одна в царском селе, вторая на Антоновича 72), но это были квартиры для жизни, а мне нужен офис.P.S. Многие из них вообще находятся часто за пределами страны и физически не могут реагировать на каждый звонок. Риелтор крутится между покупателем и продавцом т.к. знает, что у одного реально есть деньги, такого клиента упускать нельзя, а продавец прогибает ситуацию под себя (по времени). Типа, буду в конце следующей недели - перезвони.