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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1502150315041505>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:37

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

Це дано зрозуміти небагатьом. І це ПРЕКРАСНО:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:11

Красивый рекламный ход:
Сегодня, 5 июля, в Киеве на Индустриальном переулке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Tesla влетел в здание отдела продаж ЖК Shelter.

https://most-dnepr.info/news/crime/162880_kieve_tesla_vletela_zdanie_otdela.htm
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14

  airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.


Дорожают не только модные МОПы, но и Оранж от Геоса. 8)
Застройщики указывают в прайсах цену в гривне.
Вы что серьезно расчитывали на снижение цены в нацвалюте после того как сменили взгляды на противоположные ?
У нас разве что гречка дешевела и то после безбожного задирания цены вследствие неурожая.
Кажется неделю назад тут давали дельный совет потратиться и пожить в аренде в ылитном классе жилья.
Есть такая поговорка, что многие мечты хороши тогда, когда они мечты.
Может и вам придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда эти деньги кхм ... легко пришли. 8)
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 05 лип, 2018 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:14

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

Два вопроса - что это за роскошь была на соломенке "па3000" - где конкретно, с каким ремонтом и что за дом(год постройки), я понимаю что дом Кинга и сейчас недёшев, да и у Поляковой протекающая сталинка не тыщу за метр стоит, но тут хотелось бы увидеть именно что было за такой безумный по моему ценник.
И второй вопрос - "что такое шортить с плечом"? Продать кому то право выкупа той квартиры через лет пять-семь,типа как мне рассказывали что последние продажи элитки обжитой в Донецке проводились уже под флаги *** в апреле при долларе 14, ибо задатки были даны немалые и деньги за зимний уголёк тоже зашли не в феврале, 19го,при папке НЕсбежавшем от хунты, и пока Метро не разграбили и на блокпостах нохчи не стояли люди ещё надеялись что покупка для них станет выгодной?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:42

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:+1 Это должно стать библией для продаванов, в данном экономическом событии!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
ЗЫ: не обляпайтесь!

Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

Все верно, только с точностью до наоборот. В совкошлаке очень плохо двигаются и мой пример - это скорее исключение и опять же - это разговор с риелтором, а начни заниматься и непонятно, что бы там всплыло. А вот относительно дорогого сегмента - это не редкость. Кто продает дорогие квартиры и зачем? Это люди которые купили не на последние и для них 10-20 т. не большие деньги. Если они продают то либо есть более выгодное вложение, либо где-то просчитались и нужно закрыть проблему. Никто из них не готов месяцами общаться с покупателями, срываться на показы по звонку и пр. Проще отдать дешевле реальному покупателю, не тратить свое время на общение с идиотами, закрыть вопрос, а за это время заработать на другом. За 3 месяца мне предложили 2 отличных варианта за адекватную цену (одна в царском селе, вторая на Антоновича 72), но это были квартиры для жизни, а мне нужен офис.
P.S. Многие из них вообще находятся часто за пределами страны и физически не могут реагировать на каждый звонок. Риелтор крутится между покупателем и продавцом т.к. знает, что у одного реально есть деньги, такого клиента упускать нельзя, а продавец прогибает ситуацию под себя (по времени). Типа, буду в конце следующей недели - перезвони.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:33

  Serg-ik написав:Красивый рекламный ход:
Сегодня, 5 июля, в Киеве на Индустриальном переулке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Tesla влетел в здание отдела продаж ЖК Shelter.

https://most-dnepr.info/news/crime/162880_kieve_tesla_vletela_zdanie_otdela.htm


Журнализды такие журнализды))) Это Хюндай.
Говорилось же вам, сержик, не читайте всякую бяку.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:58

Оптимішки повинні кричати про грядущий "дорожай"!!!!

"Экономика Украины растет восемь кварталов подряд"
Проте - додам ложку дьогтю в бочку меду для рожевоокулярних фейслесарів:
"О позитивных изменениях можно говорить тогда, когда эти позитивы станут ощутимы на уровне простых граждан, о чем пока мы не можем говорить"

http://uainfo.org/blognews/1530778466-e ... dryad.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О. Давно не було текстів аля прихожу до продавана і пачкою франклінів по морді, і ціна в -20-30%.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:42

  Первый написав:О. Давно не було текстів аля прихожу до продавана і пачкою франклінів по морді, і ціна в -20-30%.


да уж - измельчала публика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:43

Жк ла манш на набережно луговой от 43 кгрн, экскаватор ещё не раскопал ничего. Укрбуд жжёт
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