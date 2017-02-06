RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1502150315041505

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:49

  kingkongovets написав:
  Первый написав:О. Давно не було текстів аля прихожу до продавана і пачкою франклінів по морді, і ціна в -20-30%.


да уж - измельчала публика

Я вірю,що такі люди є. У них дар.
Тре користатись ними.
Ось візьму Річі з собою на перегляд
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/3-h-ko ... AD8b4.html.


Дам йому реквізит, і заберу за 125 куе.
Звісно застосую всі прийоми, аля в роумінгу, вулкан димить....
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12859
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1502150315041505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1085, 1086, 1087
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10862 1982976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 12:21
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10189)
05.07.2018 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.