Я вірю,що такі люди є. У них дар.
Тре користатись ними.
Ось візьму Річі з собою на перегляд
Дам йому реквізит, і заберу за 125 куе.
Звісно застосую всі прийоми, аля в роумінгу, вулкан димить....
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Додано: Чет 05 лип, 2018 12:49
Я вірю,що такі люди є. У них дар.
Тре користатись ними.
Ось візьму Річі з собою на перегляд
Дам йому реквізит, і заберу за 125 куе.
Звісно застосую всі прийоми, аля в роумінгу, вулкан димить....
Всім процвітання!
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