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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:15

  hume написав:Жк ла манш на набережно луговой от 43 кгрн, экскаватор ещё не раскопал ничего. Укрбуд жжёт


Ла-Манш :mrgreen: Нас ждет война за пролив с РыбальСкай! С нашей стороны Манхеттены, Виктории и Нью-Йорки! Оттуда подтянутся Велком-хоумы и Фэмели энд Френдс!
Кстати, новострои говорите?
Из ответа по Патриотике - "Все будет зависеть от оплаты владельцами квартир за услуги. Повторюсь, что задолженности по домам очень большие. "
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:15

Коллеги, по 1000 баксов за метр-это как-то так и с 40 сотками земли в придачу
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deystvuyuschiy-gostinichno-restorannyy-kompleks-IDkLvIc.html
1 400 000 долларов
Продается 5 км от Киева. Действующий гостинично -ресторанный комплекс. Общая площадь земельного участка: 0,40 ГА. Площадь здания : 1330 кв.м. Здание и земельный участок в частной собственности. Оформлены все разрешительные документы. Гостиничный комплекс включает все автономные системы жизнеобеспечения: пожарная и охранная сигнализации, система вентиляции и кондиционирования, 3 скважины глубиной 40 м, резервная подстанция (380 В), канализационный резервуар на 120 куб.м Комплекс огорожен каменным забором с кованными элементами . На территории ландшафтный дизайн с использованием хвойных деревьев благородных пород, стоянка на 10 автомобилей, стационарная автомойка на 3 автомобиля, фонтан, барбекю с русской печью, беседки для отдыха, домик для охраны. Гостиница (10 двухместных номеров) и ресторан (90 посадочных мест), оборудованы всем необходимым специальным профессиональным оборудованием и полностью укомплектованы необходимой мебелью.

#будетдешеветь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:57

  vladimir07 написав: Кажется тут давали дельный совет пожить в аренде в ылитном классе жилья. Есть поговорка, что многие мечты хороши, когда они мечты.
Может придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда деньги... легко пришли.

плюсую. собственно демонстративное потребление это прерогатива обладателей, так сказать, легко давшихся излишков (и недалеких бедняков, покупающих цацки в драконовский кредит)
Савченко Так!
antonivs3
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