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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:15

  hume написав:Жк ла манш на набережно луговой от 43 кгрн, экскаватор ещё не раскопал ничего. Укрбуд жжёт


Ла-Манш :mrgreen: Нас ждет война за пролив с РыбальСкай! С нашей стороны Манхеттены, Виктории и Нью-Йорки! Оттуда подтянутся Велком-хоумы и Фэмели энд Френдс!
Кстати, новострои говорите?
Из ответа по Патриотике - "Все будет зависеть от оплаты владельцами квартир за услуги. Повторюсь, что задолженности по домам очень большие. "
vano80
 
Повідомлень: 753
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:15

Коллеги, по 1000 баксов за метр-это как-то так и с 40 сотками земли в придачу
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/deystvuyuschiy-gostinichno-restorannyy-kompleks-IDkLvIc.html
1 400 000 долларов
Продается 5 км от Киева. Действующий гостинично -ресторанный комплекс. Общая площадь земельного участка: 0,40 ГА. Площадь здания : 1330 кв.м. Здание и земельный участок в частной собственности. Оформлены все разрешительные документы. Гостиничный комплекс включает все автономные системы жизнеобеспечения: пожарная и охранная сигнализации, система вентиляции и кондиционирования, 3 скважины глубиной 40 м, резервная подстанция (380 В), канализационный резервуар на 120 куб.м Комплекс огорожен каменным забором с кованными элементами . На территории ландшафтный дизайн с использованием хвойных деревьев благородных пород, стоянка на 10 автомобилей, стационарная автомойка на 3 автомобиля, фонтан, барбекю с русской печью, беседки для отдыха, домик для охраны. Гостиница (10 двухместных номеров) и ресторан (90 посадочных мест), оборудованы всем необходимым специальным профессиональным оборудованием и полностью укомплектованы необходимой мебелью.

#будетдешеветь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлень: 8085
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