Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Жк ла манш на набережно луговой от 43 кгрн, экскаватор ещё не раскопал ничего. Укрбуд жжёт
Ла-Манш Нас ждет война за пролив с РыбальСкай! С нашей стороны Манхеттены, Виктории и Нью-Йорки! Оттуда подтянутся Велком-хоумы и Фэмели энд Френдс! Кстати, новострои говорите? Из ответа по Патриотике - "Все будет зависеть от оплаты владельцами квартир за услуги. Повторюсь, что задолженности по домам очень большие. "
Продается 5 км от Киева. Действующий гостинично -ресторанный комплекс. Общая площадь земельного участка: 0,40 ГА. Площадь здания : 1330 кв.м. Здание и земельный участок в частной собственности. Оформлены все разрешительные документы. Гостиничный комплекс включает все автономные системы жизнеобеспечения: пожарная и охранная сигнализации, система вентиляции и кондиционирования, 3 скважины глубиной 40 м, резервная подстанция (380 В), канализационный резервуар на 120 куб.м Комплекс огорожен каменным забором с кованными элементами . На территории ландшафтный дизайн с использованием хвойных деревьев благородных пород, стоянка на 10 автомобилей, стационарная автомойка на 3 автомобиля, фонтан, барбекю с русской печью, беседки для отдыха, домик для охраны. Гостиница (10 двухместных номеров) и ресторан (90 посадочных мест), оборудованы всем необходимым специальным профессиональным оборудованием и полностью укомплектованы необходимой мебелью.
#будетдешеветь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери