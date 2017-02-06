Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Жк ла манш на набережно луговой от 43 кгрн, экскаватор ещё не раскопал ничего. Укрбуд жжёт
Ла-Манш Нас ждет война за пролив с РыбальСкай! С нашей стороны Манхеттены, Виктории и Нью-Йорки! Оттуда подтянутся Велком-хоумы и Фэмели энд Френдс! Кстати, новострои говорите? Из ответа по Патриотике - "Все будет зависеть от оплаты владельцами квартир за услуги. Повторюсь, что задолженности по домам очень большие. "
Продается 5 км от Киева. Действующий гостинично -ресторанный комплекс. Общая площадь земельного участка: 0,40 ГА. Площадь здания : 1330 кв.м. Здание и земельный участок в частной собственности. Оформлены все разрешительные документы. Гостиничный комплекс включает все автономные системы жизнеобеспечения: пожарная и охранная сигнализации, система вентиляции и кондиционирования, 3 скважины глубиной 40 м, резервная подстанция (380 В), канализационный резервуар на 120 куб.м Комплекс огорожен каменным забором с кованными элементами . На территории ландшафтный дизайн с использованием хвойных деревьев благородных пород, стоянка на 10 автомобилей, стационарная автомойка на 3 автомобиля, фонтан, барбекю с русской печью, беседки для отдыха, домик для охраны. Гостиница (10 двухместных номеров) и ресторан (90 посадочных мест), оборудованы всем необходимым специальным профессиональным оборудованием и полностью укомплектованы необходимой мебелью.
#будетдешеветь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
vladimir07 написав: Кажется тут давали дельный совет пожить в аренде в ылитном классе жилья. Есть поговорка, что многие мечты хороши, когда они мечты. Может придет думка, что платить стоимость ылитного имеет смысл когда деньги... легко пришли.
плюсую. собственно демонстративное потребление это, скорее, прерогатива обладателей, так сказать "легко давшихся" излишков (и недалеких бедняков, покупающих цацки в драконовский кредит) хотя никто не лишен тяги к нему полностью.
Меньше доллара можно купить на заработанные злотые и привезти в Украину.
ПС. Вести с полей. Прэлесць с ближайшем пригороде с соседом-алкоголиком и перманентной пробкой до пробки на Окружной по утрам готовы забирать "па 600". Экспозиция 2 недели. Падение стоимости со времени покупки в 2014 году 45%.
Мою тоже были готовы забрать па 600 в Чабанцах, но без пробок до Киева и при наличии нормальных соседей. Падение с 2011 тоже где-то 50 %. Посчитал выхлоп с аренды при продаже и покупке чего-то в прицентралье, понял что не стоит затраченного времени. Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.
Хомякоид написав:Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.
Да я бы тоже не спешил с продажей. Пока, вроде, вялый рост идет. И аренду можно было бы повысить процентов на 30. Но нужен первоначальный взнос на ипотеку, сейчас на аренде и росте цен в Польше теряю гораздо больше, чем на гипотетическом дорожае в Украине.
Хомякоид написав:Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.
Да я бы тоже не спешил с продажей. Пока, вроде, вялый рост идет. И аренду можно было бы повысить процентов на 30. Но нужен первоначальный взнос на ипотеку, сейчас на аренде и росте цен в Польше теряю гораздо больше, чем на гипотетическом дорожае в Украине.
Что ждать, что еще упадет и еще большего лося поймать? Видя растущий навес и падающую демографию, ну и тот ППЦ, что происходит в политике и экономике хочется сказать "Кто не успел, тот опоздал".
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.