Vlad442 написав:В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло?
Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо.
Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет.
В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.
Растет в злотых. Гастры-врезеточники больше не хотят на стройках спины рвать за 10 зл./час. Плюс большой спрос в отдельно взятом городе. Плюс ипотека выходит дешевле аренды. Плюс девал злотого с начала года. В прошлом году еще были цены в новостроях на районе в пределах 6000-6500 зл/квадрат, сейчас меньше 7000 и не подходи.
Вы знаете, как будет следующий кризис протекать? Что именно и на сколько обвалится? Собственно, терять особо нечего, не такая существенная сумма вкладывается. Ну и рассматриваю это не как инвестицию, а как жилье для семьи. Будет совсем туго - подамся на заработки в какую-нибудь Швецию или Дубай.