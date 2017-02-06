Vlad442 написав:

В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло?Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо.Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет.В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.