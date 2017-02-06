Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло? Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо. Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет. В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.
Растет в злотых. Гастры-врезеточники больше не хотят на стройках спины рвать за 10 зл./час. Плюс большой спрос в отдельно взятом городе. Плюс ипотека выходит дешевле аренды. Плюс девал злотого с начала года. В прошлом году еще были цены в новостроях на районе в пределах 6000-6500 зл/квадрат, сейчас меньше 7000 и не подходи. Вы знаете, как будет следующий кризис протекать? Что именно и на сколько обвалится? Собственно, терять особо нечего, не такая существенная сумма вкладывается. Ну и рассматриваю это не как инвестицию, а как жилье для семьи. Будет совсем туго - подамся на заработки в какую-нибудь Швецию или Дубай.
Хомякоид написав:Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.
Да я бы тоже не спешил с продажей. Пока, вроде, вялый рост идет. И аренду можно было бы повысить процентов на 30. Но нужен первоначальный взнос на ипотеку, сейчас на аренде и росте цен в Польше теряю гораздо больше, чем на гипотетическом дорожае в Украине.
Что ждать, что еще упадет и еще большего лося поймать? Видя растущий навес и падающую демографию, ну и тот ППЦ, что происходит в политике и экономике хочется сказать "Кто не успел, тот опоздал".
Золотые слова, Игар Венэдэктыч... Кады вокруг Гулливера сталинки "па500" будут фартовый капусторуб ты наш?
Первый написав:Gastarbaiter Ви щось писали про кризу в польщі і відповідно її вплив на Україну. Відтік капіталів з Польщі спричинить здорожчання польської нерухомості?
Я бы не назвал это прям такой уж "кризой". В прошлом году было наоборот - укрепление злотого. В целом колебания курса к доллару/евро +/- 10%. Для местных жителей изменения не так уж заметны, я думаю. Здесь почему-то не происходит повсеместного повышения цен при изменении курса. Продукты, стрижка, мобильная связь, велопрокат - все на месте. Такси цены не изменили (хотя бенз вырос на 15%). Лендлорды аренду не повышают. Ну ОК, теперь на отпуск нужно на 400 зл. больше потратить. И подорожал кофе в Старбаксе, кажется, на 1 зл. Если же цель заработать денег и вернуться в Украину, то картина может выглядеть по другому. Я бы не ожидал существенного оттока капитала. Если говорить о т. наз. реальном секторе, то куда этому капиталу оттекать-то? В Украину? Ну так не хотят же, подлецы эдакие, за 300 баксов работать.