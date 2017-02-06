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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1504150515061507>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:48

  Vlad442 написав:В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло?
Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо.
Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет.
В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.

Растет в злотых. Гастры-врезеточники больше не хотят на стройках спины рвать за 10 зл./час. Плюс большой спрос в отдельно взятом городе. Плюс ипотека выходит дешевле аренды. Плюс девал злотого с начала года. В прошлом году еще были цены в новостроях на районе в пределах 6000-6500 зл/квадрат, сейчас меньше 7000 и не подходи.
Вы знаете, как будет следующий кризис протекать? Что именно и на сколько обвалится? Собственно, терять особо нечего, не такая существенная сумма вкладывается. Ну и рассматриваю это не как инвестицию, а как жилье для семьи. Будет совсем туго - подамся на заработки в какую-нибудь Швецию или Дубай.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 17:52

Gastarbaiter
Ви щось писали про кризу в польщі і відповідно її вплив на Україну.
Відтік капіталів з Польщі спричинить здорожчання польської нерухомості?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!
димон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:49

  Guineapig написав:
  Gastarbaiter написав:
  Хомякоид написав:Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.

Да я бы тоже не спешил с продажей. Пока, вроде, вялый рост идет. И аренду можно было бы повысить процентов на 30. Но нужен первоначальный взнос на ипотеку, сейчас на аренде и росте цен в Польше теряю гораздо больше, чем на гипотетическом дорожае в Украине.

Что ждать, что еще упадет и еще большего лося поймать?
Видя растущий навес и падающую демографию, ну и тот ППЦ, что происходит в политике и экономике хочется сказать "Кто не успел, тот опоздал".

Золотые слова, Игар Венэдэктыч...
Кады вокруг Гулливера сталинки "па500" будут фартовый капусторуб ты наш?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:04

  Первый написав:Gastarbaiter
Ви щось писали про кризу в польщі і відповідно її вплив на Україну.
Відтік капіталів з Польщі спричинить здорожчання польської нерухомості?

Я бы не назвал это прям такой уж "кризой". В прошлом году было наоборот - укрепление злотого. В целом колебания курса к доллару/евро +/- 10%. Для местных жителей изменения не так уж заметны, я думаю. Здесь почему-то не происходит повсеместного повышения цен при изменении курса. Продукты, стрижка, мобильная связь, велопрокат - все на месте. Такси цены не изменили (хотя бенз вырос на 15%). Лендлорды аренду не повышают. Ну ОК, теперь на отпуск нужно на 400 зл. больше потратить. И подорожал кофе в Старбаксе, кажется, на 1 зл. С такой позиции удорожание недвижимости воспринимается не в связи с выходом капитала и падением злотого, а в связи с ростом спроса.
Если же цель заработать денег и вернуться в Украину, то картина может выглядеть по другому.
Я бы не ожидал существенного оттока капитала. Если говорить о т. наз. реальном секторе, то куда этому капиталу оттекать-то? В Украину? Ну так не хотят же, подлецы эдакие, за 300 баксов работать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:33

  димон написав:Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!


Кем устроилась и в какую конкретно компанию?
Есть главный офис, а есть дистрибьюторы. Отличия могут быть кардинальными.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:35

  Viktor написав:
  димон написав:Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!


Кем устроилась и в какую конкретно компанию?
Есть главный офис, а есть дистрибьюторы. Отличия могут быть кардинальными.


На сам завод, на Лыбедской. Должность не скажу.
димон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:37

  димон написав:
  Viktor написав:
  димон написав:Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!


Кем устроилась и в какую конкретно компанию?
Есть главный офис, а есть дистрибьюторы. Отличия могут быть кардинальными.


На сам завод, на Лыбедской. Должность не скажу.


Тогда удивлен зарплате в конверте. Сильно удивлен. Обычно ТОПовые производители на материнских юр. лицах платят 100% официал.

Еще популярной является практика ведения кадрового проекта сторонней компанией. В таком случае, фактически работая в Рошене, сотрудник оформляется на другую фирму. Тогда возможен конверт. А так чтобы в трудовой был указан Рошен и платили в конверте - не верится.
Востаннє редагувалось Viktor в Чет 05 лип, 2018 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:42

  flyman написав:
  airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

шутка дня

Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:10

  airmax78 написав:Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?

Ну потому што, его уникальный бункер, так +50% к цене, а у остальных - зубожiння, падiння в 0 :)
Как в том анекдоте про еврея, 100$, шабат и маленький четверг вокруг меня.
pesikot
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