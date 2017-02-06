Додано: Чет 05 лип, 2018 20:04

Первый написав: Gastarbaiter

Ви щось писали про кризу в польщі і відповідно її вплив на Україну.

Відтік капіталів з Польщі спричинить здорожчання польської нерухомості? Ви щось писали про кризу в польщі і відповідно її вплив на Україну.Відтік капіталів з Польщі спричинить здорожчання польської нерухомості?

Я бы не назвал это прям такой уж "кризой". В прошлом году было наоборот - укрепление злотого. В целом колебания курса к доллару/евро +/- 10%. Для местных жителей изменения не так уж заметны, я думаю. Здесь почему-то не происходит повсеместного повышения цен при изменении курса. Продукты, стрижка, мобильная связь, велопрокат - все на месте. Такси цены не изменили (хотя бенз вырос на 15%). Лендлорды аренду не повышают. Ну ОК, теперь на отпуск нужно на 400 зл. больше потратить. И подорожал кофе в Старбаксе, кажется, на 1 зл. С такой позиции удорожание недвижимости воспринимается не в связи с выходом капитала и падением злотого, а в связи с ростом спроса.Если же цель заработать денег и вернуться в Украину, то картина может выглядеть по другому.Я бы не ожидал существенного оттока капитала. Если говорить о т. наз. реальном секторе, то куда этому капиталу оттекать-то? В Украину? Ну так не хотят же, подлецы эдакие, за 300 баксов работать.