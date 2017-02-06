Кто что думает про Патриотику на озерах?
Есть единички с ремонтом за 22.5куе, здача - конец 2020 года. Под аренду?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:30
Кто что думает про Патриотику на озерах?
Есть единички с ремонтом за 22.5куе, здача - конец 2020 года. Под аренду?
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дошкы вжэ на поготови для забыття викон у чабанах?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 05 лип, 2018 22:03
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не местный, но как по мне опа мира. Вы бы сами там снимали? Плюс к рекламному сроку нужно прибавлять год. В результате рентабельность аренды (0 рисков) почти как доход от вложения в новострой - есть риски, что все 100% инвестиции накроются. В котлованы можно и нужно было лезть начиная со 2-ой половины 15-ого до зимы 17-ого, крайний срок. И то не факт, что последние проскочат. Сейчас можно покупать только отдельные дома у отдельных застройщиков, и Патриотика-2, по моему мнению, к ним не относится.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пообщался с аналитиком, сильным, следующий президент Вона!
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:17
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:23
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