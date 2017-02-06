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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1505150615071508>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:30

Кто что думает про Патриотику на озерах?

Есть единички с ремонтом за 22.5куе, здача - конец 2020 года. Под аренду?
димон
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Мою тоже были готовы забрать па 600 в Чабанцах, но без пробок до Киева и при наличии нормальных соседей. Падение с 2011 тоже где-то 50 %. Посчитал выхлоп с аренды при продаже и покупке чего-то в прицентралье, понял что не стоит затраченного времени. Поднял Чабанцы аренду, арендаторы согласились, выжидаю ясности на горизонте с новым президентом.

дошкы вжэ на поготови для забыття викон у чабанах?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:ипотека выходит дешевле аренды.


можно поподробней?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:03

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:ипотека выходит дешевле аренды.


можно поподробней?

4-5% ставка. От 10% взнос. До 30 лет.
Кредитный калькулятор для 3-к. новостроя с 15% взносом выдает цифру 1600 в месяц (30 лет), 2100 (20 лет), 3500 (10 лет). Аренда будет где-то от 2300-2500.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:4-5% ставка. От 10% взнос. До 30 лет.
Кредитный калькулятор для 3-к. новостроя с 15% взносом выдает цифру 1600 в месяц (30 лет), 2100 (20 лет), 3500 (10 лет). Аренда будет где-то от 2300-2500.

Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  димон написав:Кто что думает про Патриотику на озерах?

Есть единички с ремонтом за 22.5куе, здача - конец 2020 года. Под аренду?

Я не местный, но как по мне опа мира. Вы бы сами там снимали? Плюс к рекламному сроку нужно прибавлять год. В результате рентабельность аренды (0 рисков) почти как доход от вложения в новострой - есть риски, что все 100% инвестиции накроются. В котлованы можно и нужно было лезть начиная со 2-ой половины 15-ого до зимы 17-ого, крайний срок. И то не факт, что последние проскочат. Сейчас можно покупать только отдельные дома у отдельных застройщиков, и Патриотика-2, по моему мнению, к ним не относится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пообщался с аналитиком, сильным, следующий президент Вона!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:пообщался с аналитиком, сильным, следующий президент Вона!

Зачем?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:17

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:пообщался с аналитиком, сильным, следующий президент Вона!

Зачем?

я сам не в восторге
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 23:23

  Оранжевый-хит сезона написав:пообщался с аналитиком, сильным, следующий президент Вона!



Это хорошо или плохо? В контексте КРЖН?
димон
 
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