плохо, административные методы управления и так слабой экономикой
кстати сегодня эпохальное событие в ВРУ голосование 240 голосов без БПП
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:25
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:18
Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:20
Представьте себе, рано или поздно арендаторы приходят к мысли, что лучше платить меньше и за свою, чем больше и за чужую. Но! Для ипотеки нужен первоначальный взнос, нужен стабильный официальный доход, нужно, наконец, желание прожить в определенном месте много лет (если брать для себя). Если у человека доход "вчерную", ему кредит не дадут. Также не дадут, если у человека испорченная кредитная история или нет денег на первоначальный взнос. И, очевидно, человек сам не будет брать ипотеку, если он, допустим, приехал на пару лет поработать в другой город или страну.
Банки не будут сами скупать под аренду, потому что для этого нужно создавать управляющие структуры. Возможно, так и происходит, просто широкой публике об этом не известно. Но если развить мысль, то какой смысл тогда кредитовать любой бизнес, если выгоднее будет заняться им самим?
А какое альтернативное применение вы видите для замороженного первоначального взноса? Открыть ларек? Купить машину и таксовать после основной работы? Положить в банк под 1% годовых? Поиграться в биткоин? Купить акций Кока-Колы?
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