RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1505150615071508

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:20

  Vlad442 написав:Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.

Представьте себе, рано или поздно арендаторы приходят к мысли, что лучше платить меньше и за свою, чем больше и за чужую. Но! Для ипотеки нужен первоначальный взнос, нужен стабильный официальный доход, нужно, наконец, желание прожить в определенном месте много лет (если брать для себя). Если у человека доход "вчерную", ему кредит не дадут. Также не дадут, если у человека испорченная кредитная история или нет денег на первоначальный взнос. И, очевидно, человек сам не будет брать ипотеку, если он, допустим, приехал на пару лет поработать в другой город или страну.
Банки не будут сами скупать под аренду, потому что для этого нужно создавать управляющие структуры. Возможно, так и происходит, просто широкой публике об этом не известно. Но если развить мысль, то какой смысл тогда кредитовать любой бизнес, если выгоднее будет заняться им самим?
А какое альтернативное применение вы видите для замороженного первоначального взноса? Открыть ларек? Купить машину и таксовать после основной работы? Положить в банк под 1% годовых? Поиграться в биткоин? Купить акций Кока-Колы?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 212
З нами з: 26.02.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 06:05

  димон написав:Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!

Підтверджую. Раніше було так само. І з конвертами також.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18679
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 06:24

  Frant написав:
  димон написав:Кстати, знакомая устроилась на Рошен, зарплата на 2/3 в конверте.

У кого там есть знакомые, просьба подтвердить/опровергнуть.


ЗЫ: говорит что за качеством конфет и чистотой реально следят, а не для галочки, так что можно покупать, если не учитывать политику. Сладкоежки, налетай!

Підтверджую. Раніше було так само. І з конвертами також.



Наконец то выяснили что франт кондитер.
X-Fresh
 
Повідомлень: 133
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:09

Де опуси рожевоокулярних Фейслярів про швидке зростання укро-економіки??? Де нові байки про плиточників, електриків і румунських таксистів в Києві??? Нудно так без них..

"Наконец то выяснили что франт кондитер." В студентські роки підробляв))) зараз я працюю сторожем на рибоконсервному заводі в Пирятині.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18679
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1505150615071508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1085, 1086, 1087
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10866 1983595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 23:14
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57688)
06.07.2018 08:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.