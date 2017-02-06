Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:20

Vlad442 написав: Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы. Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотекане может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.

Представьте себе, рано или поздно арендаторы приходят к мысли, что лучше платить меньше и за свою, чем больше и за чужую. Но! Для ипотеки нужен первоначальный взнос, нужен стабильный официальный доход, нужно, наконец, желание прожить в определенном месте много лет (если брать для себя). Если у человека доход "вчерную", ему кредит не дадут. Также не дадут, если у человека испорченная кредитная история или нет денег на первоначальный взнос. И, очевидно, человек сам не будет брать ипотеку, если он, допустим, приехал на пару лет поработать в другой город или страну.Банки не будут сами скупать под аренду, потому что для этого нужно создавать управляющие структуры. Возможно, так и происходит, просто широкой публике об этом не известно. Но если развить мысль, то какой смысл тогда кредитовать любой бизнес, если выгоднее будет заняться им самим?А какое альтернативное применение вы видите для замороженного первоначального взноса? Открыть ларек? Купить машину и таксовать после основной работы? Положить в банк под 1% годовых? Поиграться в биткоин? Купить акций Кока-Колы?