Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.
Представьте себе, рано или поздно арендаторы приходят к мысли, что лучше платить меньше и за свою, чем больше и за чужую. Но! Для ипотеки нужен первоначальный взнос, нужен стабильный официальный доход, нужно, наконец, желание прожить в определенном месте много лет (если брать для себя). Если у человека доход "вчерную", ему кредит не дадут. Также не дадут, если у человека испорченная кредитная история или нет денег на первоначальный взнос. И, очевидно, человек сам не будет брать ипотеку, если он, допустим, приехал на пару лет поработать в другой город или страну. Банки не будут сами скупать под аренду, потому что для этого нужно создавать управляющие структуры. Возможно, так и происходит, просто широкой публике об этом не известно. Но если развить мысль, то какой смысл тогда кредитовать любой бизнес, если выгоднее будет заняться им самим? А какое альтернативное применение вы видите для замороженного первоначального взноса? Открыть ларек? Купить машину и таксовать после основной работы? Положить в банк под 1% годовых? Поиграться в биткоин? Купить акций Кока-Колы?
димон написав:Кто что думает про Патриотику на озерах?
Я не местный, но как по мне опа мира.
К тому же бывает такое
В пятницу, 6 июля, в Киеве произошло сразу несколько аварий практически на всех мостах через Днепр. Движение между частями столицы практически остановилось. особенно тяжелое положение на мостах Южный и Патона.
Фактически два берега Киева сейчас связывает только Дарницкий мост. О чем свидетельствуют данные Google-сервиса.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Gastarbaiter написав:Банки не будут сами скупать под аренду, потому что для этого нужно создавать управляющие структуры. Возможно, так и происходит, просто широкой публике об этом не известно. Но если развить мысль, то какой смысл тогда кредитовать любой бизнес, если выгоднее будет заняться им самим?
Аренда не совсем бизнес, так как намного меньше рисков и затрат энергии, чем в настоящем бизнесе.
Gastarbaiter написав:А какое альтернативное применение вы видите для замороженного первоначального взноса? Открыть ларек? Купить машину и таксовать после основной работы? Положить в банк под 1% годовых? Поиграться в биткоин? Купить акций Кока-Колы?
Продолжать сдавать то, что вы планируете продать в Киеве. Какой процент рентабельности получается, исходя из тех цифр, за сколько ее реально продать?
Gastarbaiter написав:4-5% ставка. От 10% взнос. До 30 лет. Кредитный калькулятор для 3-к. новостроя с 15% взносом выдает цифру 1600 в месяц (30 лет), 2100 (20 лет), 3500 (10 лет). Аренда будет где-то от 2300-2500.
Извините, я не вникал в цифры, но просто включу здравый смысл. Ипотека никогда не может быть дешевле аренды (с учетом замороженного начального взноса). Просто потому что тогда банки вместо того, чтобы раздавать кредиты, сами бы скупали под аренду. Не говоря уже про арендаторов, которые бы не снимали, и инвесторов, которые бы скупали в расчете на шару - что квартиру через 20 лет полностью выплатят арендаторы.
У банков другой профиль. Они зарабатывают на деньгах, а не на сдачи в аренду, перепродаже залогов, отжима и пр.
Где Tribeca? Новость, позволяющая +1000 грн добавить к арендной плате
Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также их тренерам. Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева