Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также их тренерам. Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева
Viktor написав:Кем устроилась и в какую конкретно компанию? Есть главный офис, а есть дистрибьюторы. Отличия могут быть кардинальными.
На сам завод, на Лыбедской. Должность не скажу.
Тогда удивлен зарплате в конверте. Сильно удивлен. Обычно ТОПовые производители на материнских юр. лицах платят 100% официал.
Еще популярной является практика ведения кадрового проекта сторонней компанией. В таком случае, фактически работая в Рошене, сотрудник оформляется на другую фирму. Тогда возможен конверт. А так чтобы в трудовой был указан Рошен и платили в конверте - не верится.
Очередной разгон зрадойопства. Учитывая сколько народу работает на фабриках Рошена, выплачивать зп черным налом - это было бы самоубийство для репутации.
airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое. Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.
шутка дня
Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?
В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Gastarbaiter написав:ипотека выходит дешевле аренды.
можно поподробней?
4-5% ставка. От 10% взнос. До 30 лет. Кредитный калькулятор для 3-к. новостроя с 15% взносом выдает цифру 1600 в месяц (30 лет), 2100 (20 лет), 3500 (10 лет). Аренда будет где-то от 2300-2500.
+ страховка нерухомості + страховка життя + страховка (залежить від банка) від безробітності + оцінка (разовий платіж) актива + комісія банка (може бути включена в ставку іпотеки) + плаваюча ставка WIBOR, а не фіксована + штрафи, якщо хочеш передчасно погасити іпотеку + інші транзакційні кошти
і ефективна ставка 4...5% в мене виходила ну ледь в кількох банках, і то не факт, що вони би захотіли дати іпотеку на новобудову, хоча бланковий кредит під 12% річних пропонували на суму до 100000 злотих.
Іпотека співрозмірна із орендою, іноді буває дешевше (у В-ві рентабельність оренди біля 3%, а в Щецині 5%...8%, тобто в Щецині вигідніше взяти іпотеку, а у В-ві вигідніше орендувати).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?
В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.
Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?
Vlad442 написав:В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло? Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо. Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет. В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.
Растет в злотых. Гастры-врезеточники больше не хотят на стройках спины рвать за 10 зл./час. Плюс большой спрос в отдельно взятом городе. Плюс ипотека выходит дешевле аренды. Плюс девал злотого с начала года. В прошлом году еще были цены в новостроях на районе в пределах 6000-6500 зл/квадрат, сейчас меньше 7000 и не подходи. Вы знаете, как будет следующий кризис протекать? Что именно и на сколько обвалится? Собственно, терять особо нечего, не такая существенная сумма вкладывается. Ну и рассматриваю это не как инвестицию, а как жилье для семьи. Будет совсем туго - подамся на заработки в какую-нибудь Швецию или Дубай.
збирати ягоди, чи дупомоєм?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?
В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.
Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?
2015 рік, літо, гастріки мігрують в Польщу, гривна летить в прірву, банки крешаться, в забудовників криза ліквідності, бабло покидає неньку, існування України під питанням і з дня на день чекають танки Путлєра під Троєщиною.... і от я пішов вабанк із інвестиціює (як Влад і Трибека) а ти злив прелєсь на дні....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.