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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15061507150815091510>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:38

Где Tribeca?
Новость, позволяющая +1000 грн добавить к арендной плате

Власти Киева выделили квартиры киевлянам - победителям Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 и 2016 годов, а также их тренерам.
Спортсменам выделено 9 квартир в доме на улице Крушельницкой в ​​Дарницком районе Киева
Источник: https://censor.net.ua/n3075099
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:47

  Viktor написав:
  димон написав:
  Viktor написав:Кем устроилась и в какую конкретно компанию?
Есть главный офис, а есть дистрибьюторы. Отличия могут быть кардинальными.


На сам завод, на Лыбедской. Должность не скажу.


Тогда удивлен зарплате в конверте. Сильно удивлен. Обычно ТОПовые производители на материнских юр. лицах платят 100% официал.

Еще популярной является практика ведения кадрового проекта сторонней компанией. В таком случае, фактически работая в Рошене, сотрудник оформляется на другую фирму. Тогда возможен конверт. А так чтобы в трудовой был указан Рошен и платили в конверте - не верится.

Очередной разгон зрадойопства. Учитывая сколько народу работает на фабриках Рошена, выплачивать зп черным налом - это было бы самоубийство для репутации.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:54

  airmax78 написав: разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.

репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 06 лип, 2018 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:55

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Библия для продаванов в сегменте совкошлака и ипеней. С модными МОПами история совсем другая: не решился купить что-то год назад по цене Х доляров. Сегодня можешь смело готовить Х*1.25 за то же самое.
Вообще, немного странно читать победные реляции о падении совкошлака, ведь никто последние 6 лет не спорит, что совкошлак будет дешеветь. Ну, согласитесь, овер 1700 баксов за метр БПС на Соломенке или 3000 за метр шкафа на Лукьяновке в 2013м году не оставляли сомнений в том, что цена сложится в разы. Жаль, что совкошлак нельзя шортить с плечом.

шутка дня

Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?

В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:59

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав: разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.

репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу

На НСК стюардам платят черным налом, государственное предприятие
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:06

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:ипотека выходит дешевле аренды.


можно поподробней?

4-5% ставка. От 10% взнос. До 30 лет.
Кредитный калькулятор для 3-к. новостроя с 15% взносом выдает цифру 1600 в месяц (30 лет), 2100 (20 лет), 3500 (10 лет). Аренда будет где-то от 2300-2500.

+ страховка нерухомості
+ страховка життя
+ страховка (залежить від банка) від безробітності
+ оцінка (разовий платіж) актива
+ комісія банка (може бути включена в ставку іпотеки)
+ плаваюча ставка WIBOR, а не фіксована
+ штрафи, якщо хочеш передчасно погасити іпотеку
+ інші транзакційні кошти

і ефективна ставка 4...5% в мене виходила ну ледь в кількох банках, і то не факт, що вони би захотіли дати іпотеку на новобудову, хоча бланковий кредит під 12% річних пропонували на суму до 100000 злотих.


Іпотека співрозмірна із орендою, іноді буває дешевше (у В-ві рентабельність оренди біля 3%, а в Щецині 5%...8%, тобто в Щецині вигідніше взяти іпотеку, а у В-ві вигідніше орендувати).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:06

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:шутка дня

Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?

В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.

Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:07

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:В Польше растет? В чем растет? Как давно и насколько выросло?
Это сложный вопрос - синица в руке или журавль в небе. Продать на дне метры, явно недооцененные в силу событий последних лет, не поверив в гипотетический рост, и вложиться в преддверии мирового кризиса туда, где и цены выросшие, и есть ипотека. Плюс впрячься в ипотеку, что само по себе не очень хорошо.
Если вы не смогли накопить на первый взнос, значит не так уж много зарабатываете по тем меркам, значит любые потрясения, как личные, так и глобальные, могут поставить выплату кредита под вопрос, а подушки безопасности нет.
В общем, рискованная затея, но тут каждый сам принимает свое решение.

Растет в злотых. Гастры-врезеточники больше не хотят на стройках спины рвать за 10 зл./час. Плюс большой спрос в отдельно взятом городе. Плюс ипотека выходит дешевле аренды. Плюс девал злотого с начала года. В прошлом году еще были цены в новостроях на районе в пределах 6000-6500 зл/квадрат, сейчас меньше 7000 и не подходи.
Вы знаете, как будет следующий кризис протекать? Что именно и на сколько обвалится? Собственно, терять особо нечего, не такая существенная сумма вкладывается. Ну и рассматриваю это не как инвестицию, а как жилье для семьи. Будет совсем туго - подамся на заработки в какую-нибудь Швецию или Дубай.

збирати ягоди, чи дупомоєм?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:07

  innamax2008 написав:
  antonivs3 написав:
  airmax78 написав: разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.

репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу

На НСК стюардам платят черным налом, государственное предприятие

Я так понимаю, что стюардов нанимает и платит им не НСК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, какие шутки? Ну как такое может быть: в сегменте "Цоколь-Плацдарм в Буче" IRR зашкаливает:+50% к цене покупки.А в сегменте, в котором покупают люди с реальными деньгами, шок и трепет, слезы и сопли, летим в 0?

В мене премія за ризик купівлі воздуха, який згодом став реальним активом.

Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?

2015 рік, літо, гастріки мігрують в Польщу, гривна летить в прірву, банки крешаться, в забудовників криза ліквідності, бабло покидає неньку, існування України під питанням і з дня на день чекають танки Путлєра під Троєщиною....
і от я пішов вабанк із інвестиціює (як Влад і Трибека) а ти злив прелєсь на дні....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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