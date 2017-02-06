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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1507150815091510>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:19

  flyman написав:і ефективна ставка 4...5% в мене виходила ну ледь в кількох банках, і то не факт, що вони би захотіли дати іпотеку на новобудову, хоча бланковий кредит під 12% річних пропонували на суму до 100000 злотих.

По бланковому кредиту наверняка тоже есть куча страховок, транзакционных расходов, и прочих капканов. Соотв. эф. ставка там тоже будет выше, чем 12%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:23

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:і ефективна ставка 4...5% в мене виходила ну ледь в кількох банках, і то не факт, що вони би захотіли дати іпотеку на новобудову, хоча бланковий кредит під 12% річних пропонували на суму до 100000 злотих.

По бланковому кредиту наверняка тоже есть куча страховок, транзакционных расходов, и прочих капканов. Соотв. эф. ставка там тоже будет выше, чем 12%

навряд чи, кредит на рік (а не іпо на 30 років), там фіксована ставка... при чому можна торгуватися.
мені запропонували (я вже рік обслуговувався і в них була статистика приходів за той час), я відмовився... операціоністка сказала, що якщо мене такий кредит цікавить, то з менеджером відділення можна поговорити і буде не 12% а менеше...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:29

  flyman написав:
  airmax78 написав:Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?

2015 рік, літо, гастріки мігрують в Польщу, гривна летить в прірву, банки крешаться, в забудовників криза ліквідності, бабло покидає неньку, існування України під питанням і з дня на день чекають танки Путлєра під Троєщиною....
і от я пішов вабанк із інвестиціює (як Влад і Трибека) а ти злив прелєсь на дні....

Ну я же думал, что все только хуже будет. Я не такой смелый инвестор. Опять же, не могут же все сливать на пике, а покупать на дне, кто-то должен и на дне сливаться, а покупать на пике, иначе ни дна ни пиков не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:31

Но я скажу так, что хоть я и выбрал тактику лузера, все-таки результатом я более-менее доволен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:31

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Ага. Премия за риски новостроя. 50%. Со стадии: "все готово, осталось немного отделки и получить документы" до стадии "Документы на руках". Флай, вы же обладаете логическим мышлением. Премия за такой риск не может быть 50%. Значит это что-то другое. Что?

2015 рік, літо, гастріки мігрують в Польщу, гривна летить в прірву, банки крешаться, в забудовників криза ліквідності, бабло покидає неньку, існування України під питанням і з дня на день чекають танки Путлєра під Троєщиною....
і от я пішов вабанк із інвестиціює (як Влад і Трибека) а ти злив прелєсь на дні....

Ну я же думал, что все только хуже будет. Я не такой смелый инвестор. Опять же, не могут же все сливать на пике, а покупать на дне, кто-то должен и на дне сливаться, а покупать на пике, иначе ни дна ни пиков не будет.

ну от, а шас загончік на пік,
хтось же має зараз влошиться щоб потім смоктати лося
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:32

  airmax78 написав:Но я скажу так, что хоть я и выбрал тактику лузера, все-таки результатом я более-менее доволен.

все правильно:
падає КРЖН - продавай,
росте - купуй.
"тренд із йор френд"!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:33

  airmax78 написав:
  Viktor написав:Тогда удивлен зарплате в конверте. Сильно удивлен. Обычно ТОПовые производители на материнских юр. лицах платят 100% официал.
А так чтобы в трудовой был указан Рошен и платили в конверте - не верится.

Очередной разгон зрадойопства. Учитывая сколько народу работает на фабриках Рошена, выплачивать зп черным налом - это было бы самоубийство для репутации.

Перестаньте. Цукерки- продукт для конечного потребителя-физлиц. Физики платят за него налом. Оптовик, проверенный годами, а может и десятилетиями, приносит нал на Рошен. Грех этот нал обращать в безнал и платить с него налоги, довольно немалые. При этом полно возможностей купить за нал сахар и прочие ингридиенты для того, чтобы произвести неучтённую продукцию, которая за нал будет продана.
Потому все обычные работники обычных фабрик получают 100% белую зарплату, а ТОПовые дожности и сотрудники центральных офисов, АУП легко могут получать доплаты в конвертах.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:37

  Serg-ik написав:Перестаньте. Цукерки- продукт для конечного потребителя-физлиц. Физики платят за него налом. Оптовик, проверенный годами, а может и десятилетиями, приносит нал на Рошен. Грех этот нал обращать в безнал и платить с него налоги, довольно немалые. При этом полно возможностей купить за нал сахар и прочие ингридиенты для того, чтобы произвести неучтённую продукцию, которая за нал будет продана.


бугага, так и вижу газельки с налом на проходной рошена
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:43

trololo
Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки.
И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:45

  Serg-ik написав:trololo
Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки.
И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.

Сами видели?
kyk
 
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