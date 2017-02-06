Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:38

l66 написав: Vlad442

Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.

А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно. Vlad442Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.

Спасибо за мнение.Конечно, в таком варианте нужно правильно утеплять и пол и потолок лоджии, потому что иначе конденсат и грибок.Будут говорить (если будут), то потом, а когда снимают, выбирают сердцем что понравилось, и об этом не думают. К тому же, может, расходы не очень сильно увеличатся. Окно, если посмотреть, не на весь проем. Плита, стены, пол, потолок будут утеплены. Конечно такой вариант это плюс деньги и минус инсоляция. Так что непонятно, стоит ли овчинка выделки.Лично вы, если бы снимали, какой вариант сняли бы? С расширением кухни, или без?