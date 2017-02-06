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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15081509151015111512>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 951
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
89
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
200
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
71
Раціональне планування та метраж
16%
148
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
176
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:05

  trololo написав:
  Serg-ik написав:Перестаньте. Цукерки- продукт для конечного потребителя-физлиц. Физики платят за него налом. Оптовик, проверенный годами, а может и десятилетиями, приносит нал на Рошен. Грех этот нал обращать в безнал и платить с него налоги, довольно немалые. При этом полно возможностей купить за нал сахар и прочие ингридиенты для того, чтобы произвести неучтённую продукцию, которая за нал будет продана.


бугага, так и вижу газельки с налом на проходной рошена


Не газельки, а аж одна-две инкассаторские машины без маркировки в месяц.
димон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

снял на лето дачу на осокорках
выехал на работу в 9. По привычке думая что в 9.10 буду уже в офисе.
Приехал в 11.30. Пока доехал - уже проголодался. сразу пошел на обед.
Теперь мой рабочий день начинается с 12.00
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:14

  Serg-ik написав:trololo
Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки.
И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.

Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)
Faceless
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4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:18

Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?
Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Что получилось у человека
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9
Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?

Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:28

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:trololo
Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки.
И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.

Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)


теоретики
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:28

Vlad442
Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.
А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Vlad442
Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.
А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.

Спасибо за мнение.

Конечно, в таком варианте нужно правильно утеплять и пол и потолок лоджии, потому что иначе конденсат и грибок.
Будут говорить (если будут), то потом, а когда снимают, выбирают сердцем что понравилось, и об этом не думают. К тому же, может, расходы не очень сильно увеличатся. Окно, если посмотреть, не на весь проем. Плита, стены, пол, потолок будут утеплены. Конечно такой вариант это плюс деньги и минус инсоляция. Так что непонятно, стоит ли овчинка выделки.
Лично вы, если бы снимали, какой вариант сняли бы? С расширением кухни, или без?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 11:50

Vlad442
По моим наблюдениям аренды квартир в новостройках, то расширенные за счет лоджии квартиры, в которых на кухне ставят диван и телевизор, а кухонную зону делают минимальной, стоят дороже однушек с балконом и быстрее сдаются.

На лоджии надо утеплять не только пол и потолок, но и фасад лоджии минватой.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:12

  l66 написав:Vlad442
По моим наблюдениям аренды квартир в новостройках, то расширенные за счет лоджии квартиры, в которых на кухне ставят диван и телевизор, а кухонную зону делают минимальной, стоят дороже однушек с балконом и быстрее сдаются.

На лоджии надо утеплять не только пол и потолок, но и фасад лоджии минватой.

Спасибо, а имеет смысл делать такое в двушке?

Может кто-то еще поделится своим мнением по данному вопросу? Буду благодарен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:23

Vlad442
Имхо. Двушки обычно снимают семьи или покомнатно одиночки.
Им вряд ли нужна расширенная кухня.
l66
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