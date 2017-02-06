Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Перестаньте. Цукерки- продукт для конечного потребителя-физлиц. Физики платят за него налом. Оптовик, проверенный годами, а может и десятилетиями, приносит нал на Рошен. Грех этот нал обращать в безнал и платить с него налоги, довольно немалые. При этом полно возможностей купить за нал сахар и прочие ингридиенты для того, чтобы произвести неучтённую продукцию, которая за нал будет продана.
бугага, так и вижу газельки с налом на проходной рошена
Не газельки, а аж одна-две инкассаторские машины без маркировки в месяц.
снял на лето дачу на осокорках выехал на работу в 9. По привычке думая что в 9.10 буду уже в офисе. Приехал в 11.30. Пока доехал - уже проголодался. сразу пошел на обед. Теперь мой рабочий день начинается с 12.00
Serg-ik написав:trololo Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки. И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.
Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)
Serg-ik написав:trololo Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки. И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.
Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)
l66 написав:Vlad442 Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит. А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.
Спасибо за мнение.
Конечно, в таком варианте нужно правильно утеплять и пол и потолок лоджии, потому что иначе конденсат и грибок. Будут говорить (если будут), то потом, а когда снимают, выбирают сердцем что понравилось, и об этом не думают. К тому же, может, расходы не очень сильно увеличатся. Окно, если посмотреть, не на весь проем. Плита, стены, пол, потолок будут утеплены. Конечно такой вариант это плюс деньги и минус инсоляция. Так что непонятно, стоит ли овчинка выделки. Лично вы, если бы снимали, какой вариант сняли бы? С расширением кухни, или без?
Vlad442 По моим наблюдениям аренды квартир в новостройках, то расширенные за счет лоджии квартиры, в которых на кухне ставят диван и телевизор, а кухонную зону делают минимальной, стоят дороже однушек с балконом и быстрее сдаются.
На лоджии надо утеплять не только пол и потолок, но и фасад лоджии минватой.
l66 написав:Vlad442 По моим наблюдениям аренды квартир в новостройках, то расширенные за счет лоджии квартиры, в которых на кухне ставят диван и телевизор, а кухонную зону делают минимальной, стоят дороже однушек с балконом и быстрее сдаются.
На лоджии надо утеплять не только пол и потолок, но и фасад лоджии минватой.
Спасибо, а имеет смысл делать такое в двушке?
Может кто-то еще поделится своим мнением по данному вопросу? Буду благодарен.