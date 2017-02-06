Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)
во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: "На самом деле, в то время мы платили в гривнах, так что это было примерно пять или шесть сумок".
"В банках вы получаете специальные сумки, чтобы переносить много денег", - он развел руки в стороны, показывая размер спортивной сумки. Деньги были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого бумажного следа, сказал он.
Есть люди, которых ни сумка денег не смущает, ни машина.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Faceless написав:Какие сумочки, вы масштабы производства представляете? У вас фантазия разгулялась. Производствам такого размера намного проще грамотно поставить бухгалтерию и минимизировать налоги в легальном поле, чем отмывать кеш (что тоже стоит очень и очень недешево)
во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: "На самом деле, в то время мы платили в гривнах, так что это было примерно пять или шесть сумок".
"В банках вы получаете специальные сумки, чтобы переносить много денег", - он развел руки в стороны, показывая размер спортивной сумки. Деньги были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого бумажного следа, сказал он.
Есть люди, которых ни сумка денег не смущает, ни машина.
Сержик, вы вообще долбанулись тянуть сюда интервью Онищенка как аргумент?
Vlad442 написав:Продолжать сдавать то, что вы планируете продать в Киеве. Какой процент рентабельности получается, исходя из тех цифр, за сколько ее реально продать?
Рентабельность 10%. Но при этом самому ведь тоже нужно где-то жить. В зависимости от входящих параметров, платеж по ипотеке будет либо равным, либо чуть выше, чем разница между арендой там и тут. Т.е. эффект на Cash Flow может быть (и, скорее всего, будет) негативным. Однако, я оцениваю шансы на обвал стоимости в Украине гораздо выше, чем в Польше. И, думаю, Польша сможет восстановиться через время после кризиса, в то время, как в Украине каждое следующее падение будет все глубже. Это ИМХО, без серьезных исследований. Просто на чуйке. При этом P&L будет однозначно в профите (разница между стоимостью аренды и процентными расходами). И чем дальше, тем больше.
kyk Погодите, Вы хотите сказать, что в стране не рассчитываются сумками наличных??? Что вся наличная выручка кладётся на счёт в банке? Рассказы правительства про теневую экономику-бред? Обнал-конторы работают с суммами, которые можно положить в карма или дамскую сумочку? Строители продают квартиры без разделения стоимости на 2 платежа: застройщику и физлицу-предпринимателю? Рошен для добывания нала сначала кладёт нал на счёт, а потом умными схемами ( как написал кто-то выше) выводит нал в безнал?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:kyk Погодите, Вы хотите сказать, что в стране не рассчитываются сумками наличных??? Что вся наличная выручка кладётся на счёт в банке? Рассказы правительства про теневую экономику-бред? Обнал-конторы работают с суммами, которые можно положить в карма или дамскую сумочку? Строители продают квартиры без разделения стоимости на 2 платежа: застройщику и физлицу-предпринимателю? Рошен для добывания нала сначала кладёт нал на счёт, а потом умными схемами ( как написал кто-то выше) выводит нал в безнал?
речь шла не о взятках, а о расчете между рошеном и дистрибюторами
Serg-ik написав:kyk Погодите, Вы хотите сказать, что в стране не рассчитываются сумками наличных??? Что вся наличная выручка кладётся на счёт в банке? Рассказы правительства про теневую экономику-бред? Обнал-конторы работают с суммами, которые можно положить в карма или дамскую сумочку? Строители продают квартиры без разделения стоимости на 2 платежа: застройщику и физлицу-предпринимателю? Рошен для добывания нала сначала кладёт нал на счёт, а потом умными схемами ( как написал кто-то выше) выводит нал в безнал?
То есть слив на вопрос про сумки нала на проходной Рошена можно засчитывать?