Додано: П'ят 06 лип, 2018 12:43

kyk

Погодите, Вы хотите сказать, что в стране не рассчитываются сумками наличных???

Что вся наличная выручка кладётся на счёт в банке?

Рассказы правительства про теневую экономику-бред?

Обнал-конторы работают с суммами, которые можно положить в карма или дамскую сумочку?

Строители продают квартиры без разделения стоимости на 2 платежа: застройщику и физлицу-предпринимателю?

Рошен для добывания нала сначала кладёт нал на счёт, а потом умными схемами ( как написал кто-то выше) выводит нал в безнал?

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери