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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:02

kyk
какой слив? Не я написал, что в Рошене 2/3 зарплаты -в конверте.Я всего прокомментировал, что это вполне может быть относительно отдельных категорий сотрудников и как это может быть организовано. Только то и всего.

Обидно за Рошенку?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:27

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав: разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.

репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу


Согласен, был в разговор в Египте с украинцами. Средний класс я думаю если в Египет ездят, занимаются машинами. Плюются при слове шеколадный.
Не хочет его народ, очень не хочет. Если будут нагинать, может быть взрыв, история уже показала.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:32

  kyk написав:
  Serg-ik написав:trololo
Вы их не видите, а они есть...но не газельки, а сумочки.
И застройщики таким заработком не брезгуют. В кассе при расчёте за квартиры газельки с налом не стоят.

Сами видели?


Не так давно видел, как выплачивалась зарплата в одной конторе (их там куча) под вывеской крупного застройщика. Сдвигались два стола, на них вываливалась гора нала, и две тётки вызывают по очереди делегатов из других компаний, вручают им кульки с деньгами. Раньше такой цирк видел лет 20 назад, не позже :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:35

  l66 написав:Vlad442
Если снизу и сверху будут остеклены и отапливаемые лоджии, то стоит.
А если открытые неостекленные лоджии, то квартиранты будут говорить, что дорого отопление и холодно.



Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.

Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.

Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.
димон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Робята, это тектонический сдвиг на рынке: https://biz.nv.ua/ukr/markets/ikea-poch ... 80569.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:42

  Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:
  airmax78 написав: разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.

репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу


Согласен, был в разговор в Египте с украинцами. Средний класс я думаю если в Египет ездят, занимаются машинами. Плюются при слове шеколадный.
Не хочет его народ, очень не хочет. Если будут нагинать, может быть взрыв, история уже показала.

Машинами или 6ляxами? Если 6ляxами, то понятное дело, что "шеколадный" - зло и нужны новые лица. Автоевросила!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:44

airmax78
Прекращайте. Катимся в ноль.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:45

  airmax78 написав:Робята, это тектонический сдвиг на рынке: https://biz.nv.ua/ukr/markets/ikea-poch ... 80569.html

К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:49

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Робята, это тектонический сдвиг на рынке: https://biz.nv.ua/ukr/markets/ikea-poch ... 80569.html

К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои? :-)

То він не розуміє. Прийдуть капіталіст і за безцінь скористаються ненькою.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:50

  airmax78 написав:Робята, это тектонический сдвиг на рынке: https://biz.nv.ua/ukr/markets/ikea-poch ... 80569.html

Что на среднюю украинскую зарплату можно будет купить столько же тумбочек от IKEA, сколько в Европе-на среднеевропейскую?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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