kyk
какой слив? Не я написал, что в Рошене 2/3 зарплаты -в конверте.Я всего прокомментировал, что это вполне может быть относительно отдельных категорий сотрудников и как это может быть организовано. Только то и всего.
Обидно за Рошенку?
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:02
kyk
какой слив? Не я написал, что в Рошене 2/3 зарплаты -в конверте.Я всего прокомментировал, что это вполне может быть относительно отдельных категорий сотрудников и как это может быть организовано. Только то и всего.
Обидно за Рошенку?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:27
Согласен, был в разговор в Египте с украинцами. Средний класс я думаю если в Египет ездят, занимаются машинами. Плюются при слове шеколадный.
Не хочет его народ, очень не хочет. Если будут нагинать, может быть взрыв, история уже показала.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:32
Не так давно видел, как выплачивалась зарплата в одной конторе (их там куча) под вывеской крупного застройщика. Сдвигались два стола, на них вываливалась гора нала, и две тётки вызывают по очереди делегатов из других компаний, вручают им кульки с деньгами. Раньше такой цирк видел лет 20 назад, не позже
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:35
Не стеклить ни в коем случае, если под аренду.
Платить больше за аренду с застекленным и утепленным балконом вам не будут, а это существенные затраты застеклить и утеплить.
Далее. Если арендатор курящий, то он вам провоняет всю квартиру, если нет балкона. Если открытый балкон - будет купить там и запахов не будет.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Робята, это тектонический сдвиг на рынке:
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:42
Машинами или 6ляxами? Если 6ляxами, то понятное дело, что "шеколадный" - зло и нужны новые лица. Автоевросила!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:45
К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои?
Всё IMHO
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:49
То він не розуміє. Прийдуть капіталіст і за безцінь скористаються ненькою.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:50
Что на среднюю украинскую зарплату можно будет купить столько же тумбочек от IKEA, сколько в Европе-на среднеевропейскую?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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