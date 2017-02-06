Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:02

kyk

какой слив? Не я написал, что в Рошене 2/3 зарплаты -в конверте.Я всего прокомментировал, что это вполне может быть относительно отдельных категорий сотрудников и как это может быть организовано. Только то и всего.



Обидно за Рошенку?

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