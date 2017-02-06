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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:54
Вкладчик1234 написав:
К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои?
На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
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airmax78
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:56
Первый написав:airmax78
Прекращайте. Катимся в ноль.
хорошо что есть чабаны и подвал в ворзеле, сливаемся и все туда, там рист
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:57
Serg-ik написав:
Что на среднюю украинскую зарплату можно будет купить столько же тумбочек от IKEA, сколько в Европе-на среднеевропейскую?
ну, на одну табуретку, чтобы вздернуться, должно хватить
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои?
На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
а где магазин первый в киеве будет?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:02
trololo написав:
а где магазин первый в киеве будет?
У Флая в цоколе, на первое время
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05
Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:11
Хомякоид написав: antonivs3 написав: airmax78 написав:
разгон зрадойопства. Учитывая сколько работает на фабриках Рошена, выплачивать черным налом -было бы самоубийство для репутации.
репутация ПАПы давно самоубилась и волчком вертится в гробу
Согласен, был в разговор в Египте с украинцами. Средний класс я думаю если в Египет ездят, занимаются машинами. Плюются при слове шеколадный.
Не хочет его народ, очень не хочет. Если будут нагинать, может быть взрыв, история уже показала.
пусть маму Стифлера тогда выбирают.на вех билбордах краины.
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dimson
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:15
airmax78 написав:
Согласен, был в разговор в Египте с украинцами. Средний класс я думаю если в Египет ездят, занимаются машинами. Плюются при слове шеколадный.
Не хочет его народ, очень не хочет. Если будут нагинать, может быть взрыв, история уже показала.
Машинами или 6ляxами? Если 6ляxами, то понятное дело, что "шеколадный" - зло и нужны новые лица. Автоевросила![/quote]
В Испании новый Тойота Ярис 150 евро в месяц на 48 месяцев, по чем у нас? Система построеная в Украине приходит в упадок. Должно быть не человек для государства, а государство для человека. В Испании популисты каждый день, дорогой водой, дороги моют, каждый день на бесплатном муниципальном пляже песок просеивают. При совке дороги тоже мыли, поливалки ездили, а сейчас не выгодно, про песок вообще молчу, даже на платном пляже.
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innamax2008
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:19
trololo написав: Первый написав:airmax78
Прекращайте. Катимся в ноль.
хорошо что есть чабаны и подвал в ворзеле, сливаемся и все туда, там рист
Тре згуртувати критерії вдалої інвестиції:
1. Напівпідвал.
2. В чабанах або іпенях ірпеня.
3. Ремонт до 400уе за весь напівпідвал з сантехнікою і кухнею.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:22
innamax2008 написав:
В Испании новый Тойота Ярис 150 евро в месяц на 48 месяцев, по чем у нас? Система построеная в Украине приходит в упадок. Должно быть не человек для государства, а государство для человека. В Испании популисты каждый день, дорогой водой, дороги моют, каждый день на бесплатном муниципальном пляже песок просеивают. При совке дороги тоже мыли, поливалки ездили, а сейчас не выгодно, про песок вообще молчу, даже на платном пляже.
Інно. Зміни касету. Вже ж обговорювали. Тойота Яріс в Україні дешевше ніж в Іспанії.
Всім процвітання!
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