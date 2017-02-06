Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05

Vlad442 написав: Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?

Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке

https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/

Что получилось у человека

https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9

Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?



Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой. Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочкеЧто получилось у человекаНе будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.

Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.