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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:27

  trololo написав:
  airmax78 написав:На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.


а где магазин первый в киеве будет?

Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:36

  innamax2008 написав:Испании новый Тойота Ярис 150 евро в месяц на 48 месяцев, по чем у нас?

Минимальная цена $12600 за пустой 3-х дверный барабан на ручке. Минимальная цена за автомат - $18.4K. Ну, не знаю, оно здесь кому-то за такие деньги нужно?
У нас, кстати, на автомате - от $17.6K Где зрада?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 лип, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:В Испании новый Тойота Ярис 150 евро в месяц на 48 месяцев,


На этом форуме уже развенчали миф про ярис за 150 евро/мес. Вы забываетесь. Идите где-то еще расскажите про эту "вселенскую несправедливость".
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