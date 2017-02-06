trololo написав:
а где магазин первый в киеве будет?
Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:27
Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:36
Минимальная цена $12600 за пустой 3-х дверный барабан на ручке. Минимальная цена за автомат - $18.4K. Ну, не знаю, оно здесь кому-то за такие деньги нужно?
У нас, кстати, на автомате - от $17.6K Где зрада?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 06 лип, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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