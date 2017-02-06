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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои?
На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
а где магазин первый в киеве будет?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:02
trololo написав:
а где магазин первый в киеве будет?
У Флая в цоколе, на первое время
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05
Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:19
trololo написав: Первый написав:airmax78
Прекращайте. Катимся в ноль.
хорошо что есть чабаны и подвал в ворзеле, сливаемся и все туда, там рист
Тре згуртувати критерії вдалої інвестиції:
1. Напівпідвал.
2. В чабанах або іпенях ірпеня.
3. Ремонт до 400уе за весь напівпідвал з сантехнікою і кухнею.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:27
trololo написав: airmax78 написав:
На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.
а где магазин первый в киеве будет?
Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:53
kyk написав:
Сержик, вы вообще долбанулись тянуть сюда интервью Онищенка как аргумент?
Интервью онищенко британскому изданию рашистского олигарха. Сержик совсем плох...
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:43
alkasander Да, мне плохо. Я плох. что с того?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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