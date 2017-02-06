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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1510151115121513

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 956
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
201
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
72
Раціональне планування та метраж
16%
149
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
177
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 956
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:59

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:Робята, это тектонический сдвиг на рынке: https://biz.nv.ua/ukr/markets/ikea-poch ... 80569.html

К водителям убера и баристам с зарплатами от 1000$ добавятся продавцы Икеи, и сметут все киевские новострои? :-)

На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.


а где магазин первый в киеве будет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:а где магазин первый в киеве будет?

У Флая в цоколе, на первое время
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05

  Vlad442 написав:Как вы думаете, стоит ли жертвовать лоджией ради расширения маленькой кухни?
Планировка однушек двушек с 7-метровыми кухнями в звездочке
https://arkada.ua/ua/2/5/15806/15808/15847/
Что получилось у человека
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-s ... 341ae504c9
Не будет ли темновато? Не будет ли неудобно без балкона для сушки белья?

Этот вариант с выносом кухни на балкон сдался быстрей (фактически за 4 дня), чем аналогичные в этом доме со стандартной планировкой.

Когда искал квартиру под офис, то мне попалась очень хорошая однокомнатная квартира с хорошим ремонтом за адекватные деньги. Меня не устроила площадь (маленькая), но я был удивлён, что ее не могут продать и хозяин уже 2 раза переделывал ремонт из жилого в офисный и наоборот (не косметику, а прям с переносом стены, кафель и пр). И лишь когда риелтор обратил мое внимание, что нет балкона - пазлы в голове сошлись. Я бы тоже не стал снимать (покупать) для жилья без балкона.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:19

  trololo написав:
  Первый написав:airmax78
Прекращайте. Катимся в ноль.


хорошо что есть чабаны и подвал в ворзеле, сливаемся и все туда, там рист



Тре згуртувати критерії вдалої інвестиції:
1. Напівпідвал.
2. В чабанах або іпенях ірпеня.
3. Ремонт до 400уе за весь напівпідвал з сантехнікою і кухнею.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:27

  trololo написав:
  airmax78 написав:На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.


а где магазин первый в киеве будет?

Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 15:43

alkasander Да, мне плохо. Я плох. что с того?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:На рынке появится конкурент Эпику с его трехкратными накрутками. Отечественные производители мебели будут быстрее шевелиться + получат дополнительные заказы. Конкуренция - это всегда хорошо. А тут в наше болотце заходит лидер отрасли.


а где магазин первый в киеве будет?

Это интрига. Хотя, может, К-конговец знает.


инфы пока нема, зато есть новый ролик:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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